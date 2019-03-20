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В Нацбюро по противодействию коррупции прокомментировали задержание бывшего заместителя акима Атырауской области

19.03.2019, 13:49 8452
Атырау. 19 марта. Kazakhstan Today - В Национальном бюро по противодействию коррупции прокомментировали задержание бывшего заместителя акима Атырауской области, передает Kazakhstan Today.
 
"Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Атырауской области в рамках проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий зарегистрировано досудебное расследование в отношении бывшего заместителя акима области и других должностных лиц. Экс-заместитель акима подозревается в получении взятки через руководителя отдела управления образования в сумме 5,1 млн тенге, то есть 15% от общей суммы договора в 34,1 млн тенге, от представителя ТОО за заключение договора на поставку мебели для столовых 5 школ-интернатов", - сообщила официальный представитель АДГСПК РК Жанна Бастарова.
 
Кроме того, экс-замакима в группе лиц с руководителями управления образования, КГКП "Методический центр управления образования Атырауской области" и другими похитил бюджетные средства в крупном размере на сумму 10 млн тенге, выделенных в рамках госпрограммы развития образования и науки РК на 2016-2019 годы на приобретение услуг и материалов по договорам госзакупок из одного источника для проведения форумов путем обналичивания денежных средств через аффилированных ИП.
 
Подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП Атырау. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.
 

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