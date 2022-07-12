В Атырауской области выявлено хищение 467 млн тенге, выделенных на строительство соцобъектов

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АТЫРАУ. 11 ИЮЛЯ - В Атырауской области выявлено хищение 467 млн тенге бюджетных средств, выделенных на строительство социальных объектов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Департаментом АФМ по Атырауской области окончено досудебное расследование в отношении должностных лиц управления строительства Атырауской области и руководителя ТОО "Техника-Рем строй" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на строительство социальных объектов, среди которых школа, 2 семейные врачебные амбулатории, физкультурно-оздоровительный комплекс. Установленный размер хищений составил 467 млн тенге", - сообщили в пресс-службе АФМ.
Отмечается, что в отношении руководителя ТОО избрана мера пресечения в виде содержание под стражей. Наложен арест на имущество ТОО на сумму 79 млн тенге.
А в отношении бывшего заместителя руководителя управления строительства Атырауской области и в отношении одного заказчика избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - уточнили в агентстве.