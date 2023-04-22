В Атырауской области задержали 20 лет находившегося в международном розыске иностранца

В ходе обыска у него изъяты запрещенные религиозные книги и диски

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Атырау. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Задержан подозреваемый в совершении преступления иностранец, 20 лет находившийся в международном розыске, - Задержан подозреваемый в совершении преступления иностранец, 20 лет находившийся в международном розыске, сообщает пресс-служба МВД РК.





20 апреля сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили и задержали гражданина Узбекистана 1975 года рождения, находящегося в международном розыске.





В ходе проверки установлено, что он объявлен в международный розыск по уголовному делу на основании части 2 статьи 97 и части 2 статьи 248 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Умышленное убийство и хранение незаконного оружия".





В ходе обыска временного места жительства 48-летнего иностранца на территории Казахстана были изъяты запрещенные религиозные книги и диски.





По данному факту подозреваемый задержан и арестован в соответствии со статьей 128 УПК РК.





Напомним, в Астане за пропаганду терроризма осудили гражданина Таджикистана. Приговором столичного суда иностранец признан виновным и осужден к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.



