В Атырауской области задержаны полицейские, перевозившие наркотики

Атырау. 15 февраля. Kazakhstan Today -14 февраля на трассе Атырау - Доссор были задержаны два сотрудника административной полиции, задержание проводили сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью и управления службы собственной безопасности департамента полиции Атырауской области, передает Kazakhstan Today.

В соцсетях появилось видео задержания, на котором заснято как полицейские режут покрышку от колеса мотоцикла и вынимают оттуда предмет зеленоватого цвета.

Как сообщает " АЖ " со ссылкой на свой источник в полиции, обнаруженный предмет является наркотическим веществом, а именно марихуаной. Также известно, что задержанные - сотрудники отдела технического надзора управления административной полиции департамента полиции Атырауской области. Им по 36 и 38 лет, звания - майор полиции и капитан.

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