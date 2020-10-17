В Балхаше подросток украл из церкви телевизор

Караганда. 16 октября. Kazakhstan Today - 15 октября в отдел полиции Балхаша поступило сообщение о краже. В одной из церквей похитили телевизор. Ущерб составил 140 тысяч тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , оказалось, телевизор принадлежит одной из прихожанок - 66-летней пенсионерке. Злоумышленник воспользовался тем обстоятельством, что помещение церкви фактически не запиралось.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемого - 17-летнего молодого человека, который дал признательные показания.

У него изъят украденный телевизор. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК. Ведется расследование.

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