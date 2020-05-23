В Бурабае раскрыли кражу из отеля на 1,2 млн тенге

Кокшетау. 22 мая. Kazakhstan Today - В Акмолинской области задержали подозреваемого в краже из отеля драгоценностей на 1,2 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

15 мая 2020 года в Бурабайский районный отдел полиции поступило заявление от начальника службы безопасности одного из отелей курортной зоны. Мужчина сообщил, что из офиса Гранд-отеля пропал конверт с драгоценными изделиями. Сумма ущерба составила 1 257 000 тенге", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Сотрудниками подразделений криминальной полиции был установлен подозреваемый - 23-летний житель Щучинска. Вещественное доказательство изъято.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 188 УК (Кража). В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения "обязательство о явке".

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