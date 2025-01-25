24.01.2025, 11:08 34161
В двух городах Казахстана задержаны члены экстремистской группы
Фото: КНБ
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - 22 января Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры в городах Астане и Косшы Акмолинской области задержано четверо граждан Казахстана, подозреваемых в участии в экстремистской деятельности, сообщили в пресс-службе КНБ.
Они подозреваются в пропаганде терроризма, организации и участии в экстремистской деятельности, а также вербовке новых сторонников. В ходе обысков по местам жительства изъяты религиозные материалы и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.
В настоящее время ведется досудебное расследование по статьям 256, 259 и 405 Уголовного кодекса. Иная информация разглашению не подлежит.
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24.01.2025, 20:47 17731
Житель Костаная избил в автобусе женщину
Задержан 61-летний горожанин
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Костанай. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из маршрутных автобусов Костаная пассажир начал наносить удары женщине. В конфликт вмешались другие пассажиры, пытавшиеся защитить пострадавшую, сообщает пресс-служба МВД РК.
Полицейские оперативно установили личность и задержали 61-летнего местного жителя. В отношении него проводится досудебное расследование по факту хулиганства.
В ноябре 2024 года в Алматы задержали подозреваемого, который, вооружившись кухонным ножом, напал на контролера автобуса.
24.01.2025, 19:20 20136
В Астане у пассажира поезда изъяли чемодан с крупной партией наркотиков
Фото: Polisia.kz
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности МВД во взаимодействии с коллегами из главной транспортной прокуратуры ликвидировали канал поставки наркотиков, сообщает Polisia.kz.
На территории столичного железнодорожного вокзала задержан 24-летний парень, у которого изъят дорожный чемодан с мефедроном общим весом более 8 кг.
Задержанный, прибывший из Алматы, намеревался распространить наркотики в Астане через закладки.
Установлено, что подозреваемый действовал совместно с 21-летним другом, который ранее покинул поезд в Караганде для выполнения аналогичной задачи. Он также задержан, у него изъято около 600 граммов "синтетики". В результате оперативной комбинации установлен еще один соучастник схемы наркосбыта - 30-летний мужчина. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания. Ведется работа по установлению других причастных лиц.
Ранее в Жетысуской области сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности провели операцию по задержанию организованной преступной группы, состоящей из иностранцев и гражданина Казахстана.
24.01.2025, 18:10 21736
Обещала пассивный доход от каждого взноса: в ЗКО организатора финпирамиды приговорили к лишению свободы
Фото: Depositphotos
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Уральск. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области организатора финансовой пирамиды Life is good Hermes Management Ltd приговорили к лишению свободы, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Приговором суда она признана виновной по пункту 2 части 3 статьи 217 УК (Создание и руководство финансовой пирамидой) и пункту 3 части 3 статьи 218 УК (Легализация денег и иного имущества, полученных преступным путем) и ей назначено наказание в виде 5,6 лет (5 лет и 6 месяцев. - Прим. ред.) лишения свободы", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что осужденная, позиционируя себя в социальных сетях как успешный предприниматель, предлагала гражданам возможность заработать и накопить на квартиру путем инвестирования 1100 евро наличными с получением ежегодного дохода свыше 20% от вложенной суммы в течение 10 лет.
За привлечение новых вкладчиков она обещала пассивный доход от 2 до 18% от каждого взноса. В результате осужденная вовлекла 42 лица, которыми вложено в финансовую пирамиду свыше 56 млн тенге", - заявили в агентстве.
Кроме того, установлено, что на незаконно полученные денежные средства осужденной приобретена квартира в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 85 млн тенге, которая с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на доверенное лицо.
Квартира, приобретенная на средства, добытые преступным путем, обращена в счет возмещения ущерба по гражданским искам", - добавили в пресс-службе.
Ранее организаторов финпирамиды осудили в Астане.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
24.01.2025, 17:35 22891
Убийство солдата в Мангистауской области: лейтенанта осудили на 13 лет
Фото: pexels
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Актау. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам приговорил лейтенанта к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве солдата в Мангистауской области, сообщает пресс-служба Военного суда.
Д. приговорен к 13 годам лишения свободы. Взыскан в пользу потерпевшей Б. моральный и материальный вред в размере 20 млн тенге", - проинформировали в суде.
Кроме того, он лишен воинского звания лейтенанта. Отмечается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
В сентябре прошлого года около 17.00 командир взвода Д. из вверенного ему пистолета ПМ застрелил рядового Б., который скончался от полученного огнестрельного ранения", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что вина подсудимого доказана видеозаписями с места происшествия, показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и заключениями экспертизы.
Напомним, в Мангистауской области солдат-срочник получил смертельное ранение во время сборов с подразделениями регионального командования "Запад" на полигоне "Оймаша". По факту смерти возбуждено уголовное дело.
Отец погибшего cолдата-срочника записал обращение к министру обороны Казахстана Руслану Жаксылыкову. В Министерстве обороны Республики Казахстан прокомментировали смерть солдата. В ведомстве заявили, что дело взято на особый контроль министра обороны.
Позже стало известно, что дело расследуют по статье об умышленном убийстве.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
24.01.2025, 15:23 29601
Сбил подростка и уехал пить пиво: виновника смертельного ДТП приговорили к тюремному заключению в Алматы
15-летний мальчик погиб от множественных травм
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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - К семи годам колонии приговорили водителя, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 15-летнего мальчика и покинул место преступления.
Как рассказали в пресс-службе Верховного суда, житель Алматы, ранее, в 2020 году, лишенный права управления автотранспортом на семь лет, вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. На пешеходном переходе он совершил наезд на несовершеннолетнего, что заметил лишь через зеркало заднего вида. Однако до прибытия сотрудников органов внутренних дел скрылся с места ДТП, позже вместе с друзьями выпивал пиво и вернулся домой.
В результате наезда 15-летний подросток получил тяжелые травмы: закрытую шейно-поясничную травму, травму живота и множественные разрывы печени. От полученных травм он скончался.
Суд приговорил обвиняемого к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами. Также с него в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация материального и морального ущерба в размере 14 миллионов тенге.
Напомним, в Уральске полицейский насмерть сбил пешехода.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
24.01.2025, 11:02 33321
Пистолеты, гранаты и свыше тысячи боеприпасов: в Алматы расследуют 10 фактов создания ОПГ
Фото: polisia.kz
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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы расследует 10 фактов, связанных с созданием организованной преступной группы, сообщает Polisia.kz.
Согласно данным управления по борьбе с организованной преступностью, в прошлом году была прекращена деятельность 22 человек, связанных с уголовным миром", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ходе операций по борьбе с преступностью из незаконного оборота изъято 99 единиц огнестрельного оружия.
В их числе 18 пистолетов, шесть автоматов, 26 единиц нарезного оружия, семь винтовок, шесть обрезов, 35 единиц травматического оружия, 15 гранат и более 1456 боеприпасов. Кроме того, сотрудники УБОП пресекли два случая торговли людьми, а также 25 фактов сводничества и организации притонов", - добавили в полиции.
Ранее в Жамбылской области ликвидировали ОПГ.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
23.01.2025, 12:50 55586
В Казахстане ликвидировали канал поставки наркотиков из южных областей в Астану
Фото: gov.kz
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ликвидировали региональный канал поставки наркотических средств из южных областей страны в Астану, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.
При транспортировке наркотиков задержан наркокурьер. В ходе досмотра автотранспорта обнаружено и изъято 45 килограммов гашиша и 312 килограммов марихуаны. Кроме того, по результатам обысков дополнительно изъято 1,6 тонны марихуаны, а также 1 килограмм гашиша", - проинформировали в КНБ.
Сообщается, что наркотики предназначались для оптового и розничного сбыта в северных регионах Казахстана.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Подозреваемые находятся под стражей", - добавили в комитете.
Ранее каналы сбыта наркотиков ликвидировали в Актау и Алматы.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
23.01.2025, 11:59 50401
Оборудование для мошеннических звонков изъяли у 19-летнего жителя Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Оборудование Sim-Box, роутер и более 460 сим-карт казахстанских сотовых операторов изъяли сотрудники Киберпола на съемной квартире у 19-летнего жителя Алматы, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
По словам задержанного, он нашел работу через социальные сети в январе, откуда получал указания, а оборудование ему передали через курьера.
Оборудование Sim-Box широко используется мошенниками для массовой генерации телефонных звонков, отправки рассылок и подмены абонентских номеров", - напомнили в Генпрокуратуре.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 213 УК РК "Неправомерное использование программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства".
Это уже шестой выявленный случай использования оборудования Sim-Box за последние три месяца в Алматы, уточнили в ведомстве. Все подозреваемые, включая граждан ближнего зарубежья, арестованы.
21 января 2024 года прокуратурой Медеуского района в суд направлено уголовное дело в отношении двух лиц: у одного изъят Sim-Box, а второй являлся дропером. В ходе следствия судом наложен арест на банковские счета подозреваемых, которые преступным путем завладели денежными средствами потерпевших на сумму 7,8 млн тенге. Наряду с вышеуказанной статьей им вменяется пособничество в мошенничестве, за их совершение предусматривается лишение свободы сроком от 5 до 10 лет", - рассказали в ведомстве.
В Генпрокуратуре призвали граждан быть бдительными, не идти на поводу сомнительных работодателей, предлагающих легкие заработки, а при наличии сведений о подозрительных звонках - сообщать в правоохранительные органы.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?