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В Экибастузе на глазах очевидцев застрелили мужчину

23.02.2021 24841
Павлодар. 23 февраля. Kazakhstan Today - Уличные камеры видеонаблюдения в Экибастузе зафиксировали убийство, совершенное во дворе жилого дома, передает Kazakhstan Today.
 
По сообщению пресс-службы областного департамента полиции, сегодня, примерно в 08.00, неизвестный во дворе дома по улице Сатпаева в Экибастузе из неустановленного оружия произвел выстрел в мужчину, который от полученного ранения скончался на месте происшествия, пишет Pavlodarnews.kz.
 

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК Республики Казахстан. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, подозреваемого в совершении преступления", - проинформировали в ДП.

 
Полиция просит граждан, владеющих какой-либо информацией по данному делу, сообщить по телефону 102. Анонимность гарантируется. 
 

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