В Генпрокуратуре прокомментировали частичную отмену конфискации имущества по делу Рыскалиева

Нур-Султан. 8 сентября. Kazakhstan Today - Заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов прокомментировал дело о частичной отмене конфискации имущества, ранее арестованного в ходе расследования по делу экс-акима Атырауской области Рыскалиева, передает корреспондент агентства.

Как вы знаете, приговор (Рыскалиеву. - Прим. агентства) вынесен в прошлом году. Он был заочным, то есть в нем не участвовали подсудимые. После вступления в законную силу поступило ходатайство от тех граждан, которые не были участниками этого судопроизводства. В частности, были поставлены вопросы о возвращении имущества тех лиц, которые не являлись участниками процесса, то есть им не предъявлялось обвинение, - это родственники и другие лица. В ходе досудебного расследования их причастность к незаконному обогащению не была установлена", - сказал Ахметжанов.

Также, по его словам, был отменен арест на то имущество, которое Рыскалиев и другие члены его ОПГ приобрели до начала преступной деятельности. "То есть было определено, что он создал преступную группу с такого-то периода… а часть имущества была зарегистрирована в собственность ранее, когда он работал в бизнесе. Вот это имущество частично было освобождено от конфискации", - уточнил зампрокурора.

При этом он отметил, что это далеко не единичный случай, когда в судах пересматриваются дела о конфискации имущества.

Это защита собственности наших граждан, и такие случаи не единичны, когда по протесту генерального прокурора или по представлению Верховного суда пересматриваются приговоры судов, где нет доказательств, что это имущество было добыто преступным путем. В этом случае оно возвращается законным владельцам", - заключил Ахметжанов.

Напомним, в 2019 году экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева приговорили к 17 годам лишения свободы, его брат, бывший депутат мажилиса Аманжан Рыскали, осужден на 16 лет заключения. Рыскалиевы осуждены за создание организованного преступного сообщества и руководство им, хищение госимущества, злоупотребление должностными полномочиями, получение взяток. Всего им инкриминировался 71 эпизод. Суд постановил: конфисковать в пользу государства денежные средства осужденных и их близких родственников, находящихся на расчетных счетах в казахстанских и зарубежных банках, включая $14 млн в Андорре и $90 млн в Швейцарии; обратить в доход государства имущество на сумму свыше 3 млрд тенге, принадлежащее самим подсудимым и подконтрольным им компаниям (170 объектов недвижимости в Атырауской и Актюбинской областях); взыскать с виновных незаконную прибыль в размере 12 млрд тенге, полученную в результате противоправных сделок.

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