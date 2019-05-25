Нур-Султан. 24 мая. Kazakhstan Today - Власти Казахстана пытаются вернуть более $100 млн со счетов братьев Рыскалиевых в Швейцарии и Андорре, передает Kazakhstan Today.
В настоящее время через интернет-ресурсы не прекращаются попытки придания политической окраски уголовному преследованию бывшего акима Атырауской области Рыскалиева и других должностных лиц. Хотел бы официально заявить и внести ясность, что Следственной группой Нацбюро завершено досудебное расследование данного резонансного уголовного дела", - сообщил на брифинге руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Кайрат Сунтаев.
Он напомнил, что братья Рыскалиевы осуждены за создание организованного преступного сообщества руководства им, совершение хищений государственного имущества, злоупотребление должностными полномочиями, получение взяток, а также легализацию имущества, добытого преступным путем. Уголовное преследование в их отношении велось с 2012 года, общее количество инкриминируемых им преступлений насчитывает 71 эпизод.
25 января 2019 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес обвинительный приговор, согласно которому подсудимые приговорены к различным срокам наказания.
В частности, руководитель ОПС Бергей Рыскалиев приговорен к 17 годам лишения свободы, его брат Аманжан Рыскали осужден к 16 годам лишения свободы.
Суд также постановил: конфисковать в пользу государства денежные средства осужденных и их близких родственников, находящихся на расчетных счетах в казахстанских и зарубежных банках, включая $14 млн в Андорре и $90 млн в Швейцарии; обратить в доход государства имущество на сумму свыше 3 млрд тенге, принадлежащее самим подсудимым и подконтрольным им компаниям (170 объектов недвижимости в Атырауской и Актюбинской областях); взыскать с виновных незаконную прибыль в размере 12 млрд тенге, полученную в результате противоправных сделок.
При этом еще на стадии досудебного расследования государству возмещен ущерб на сумму 3 млрд тенге путем передачи имущества, ранее незаконно исключенного ими из госсобственности (имущество 23 подсудимых).
В настоящее время досудебное расследование продолжается по фактам отмывания денег за рубежом, в рамках которого осуществляется взаимодействие с компетентными органами Андорры и Швейцарии по возврату арестованных денег. Кроме того, принимаются все необходимые меры по экстрадиции осужденных", - резюмировал Сунтаев.
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