Нур-Султан. 24 мая. Kazakhstan Today - Власти Казахстана пытаются вернуть более $100 млн со счетов братьев Рыскалиевых в Швейцарии и Андорре, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время через интернет-ресурсы не прекращаются попытки придания политической окраски уголовному преследованию бывшего акима Атырауской области Рыскалиева и других должностных лиц. Хотел бы официально заявить и внести ясность, что Следственной группой Нацбюро завершено досудебное расследование данного резонансного уголовного дела", - сообщил на брифинге руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Кайрат Сунтаев.

Он напомнил, что братья Рыскалиевы осуждены за создание организованного преступного сообщества руководства им , совершение хищений государственного имущества, злоупотребление должностными полномочиями, получение взяток, а также легализацию имущества, добытого преступным путем. Уголовное преследование в их отношении велось с 2012 года, общее количество инкриминируемых им преступлений насчитывает 71 эпизод.

25 января 2019 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес обвинительный приговор, согласно которому подсудимые приговорены к различным срокам наказания.

В частности, руководитель ОПС Бергей Рыскалиев приговорен к 17 годам лишения свободы, его брат Аманжан Рыскали осужден к 16 годам лишения свободы.

Суд также постановил: конфисковать в пользу государства денежные средства осужденных и их близких родственников, находящихся на расчетных счетах в казахстанских и зарубежных банках, включая $14 млн в Андорре и $90 млн в Швейцарии; обратить в доход государства имущество на сумму свыше 3 млрд тенге, принадлежащее самим подсудимым и подконтрольным им компаниям (170 объектов недвижимости в Атырауской и Актюбинской областях); взыскать с виновных незаконную прибыль в размере 12 млрд тенге, полученную в результате противоправных сделок.

При этом еще на стадии досудебного расследования государству возмещен ущерб на сумму 3 млрд тенге путем передачи имущества, ранее незаконно исключенного ими из госсобственности (имущество 23 подсудимых).

В настоящее время досудебное расследование продолжается по фактам отмывания денег за рубежом, в рамках которого осуществляется взаимодействие с компетентными органами Андорры и Швейцарии по возврату арестованных денег. Кроме того, принимаются все необходимые меры по экстрадиции осужденных", - резюмировал Сунтаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства