В ГЦВП Павлодарской области за вознаграждение оформляли пенсии лицам, не достигшим пенсионного возраста

Павлодар. 16 октября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой по Павлодарской области пресечена противоправная деятельность должностных лиц департамента труда, социальной защиты и миграции Павлодарской области, Государственного центра по выплате пенсии по Павлодарской области и других лиц, занимавшихся с 2005 года хищением бюджетных средств в крупном размере, передает Kazakhstan Today.

На протяжении длительного времени на системной основе вышеуказанные работники, используя свои должностные полномочия, за денежное вознаграждение от 150 тыс. до 500 тыс. тенге незаконно оформляли пенсионные выплаты жителям Павлодарской области, фактически не достигшим пенсионного возраста", - сообщает пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.

В ведомстве рассказали, что пенсия назначалась на основании поддельных документов, в том числе архивных справок, свидетельствующих о проживании в зоне ядерного полигона, и документов о рождении ребёнка - для многодетных матерей.

За период расследования с 2018 по 2020 год установлено более 100 фактов незаконного оформления незаконных пенсий, ущерб государству от которых составил 110 млн тенге. Из них в ходе досудебного расследования возмещено более 80 млн тенге", - уточнили в антикоррупционной службе.

По результатам судебного рассмотрения главные фигуранты дела - главный специалист департамента труда Смагулова, директор ГЦВП Бейсенбаев, заместитель директора ГЦВП Лукашова приговорены к 4 годам ограничения свободы. Лжепенсионерам назначены различные виды наказаний.

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