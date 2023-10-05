04.10.2023, 16:23 22396
В Иле-Алатауском нацпарке избили лесника
Инспектор пытался воспрепятствовать незаконному проникновению на территорию нацпарка
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Алматы. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Иле-Алатауском национальном парке четверо неизвестных избили инспектора, сообщает пресс-служба нацпарка.
Инцидент произошел 29 сентября около 19.15 в Каменском лесничестве в ущелье Аккайын по дороге в ущелье Мокрый ключ.
Четверо неизвестных напали на инспектора Каменского лесничества Медеуского филиала, когда тот пытался воспрепятствовать их незаконному проникновению на территорию нацпарка.
Злоумышленники на автомашине Toyota Land Cruiser, черного цвета (покраски Раптор), пытались вырвать закрытый шлагбаум в ущелье "Мокрый ключ" с помощью буксирного троса", - говорится в сообщении.
В настоящее время следственными органами проводится досудебное расследование. Состояние государственного инспектора стабильное.
Отметим, в Казахстане участились случаи избиения людей. Недавно родственники умершего пациента избили медиков в Талгарской больнице. Аналогичный случай произошел в больнице Шымкента. В Павлодаре преподаватель избил студента. В Шымкенте из-за ревности до смерти избили горожанина. В Карагандинской области неизвестный избил женщину на глазах у ребенка.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
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04.10.2023, 11:07 29881
Ущерб свыше 250 млн тенге: в Астане ведется досудебное расследование по факту создания финпирамиды
Санкцией суда в отношении организатора данной финансовой пирамиды избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Sterling Invest" по факту создания и руководства финансовой пирамидой осуществляется департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Астане, сообщает пресс-служба АФМ.
Установлено, что данное ТОО осуществляет незаконную деятельность по привлечению денежных средств вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая вознаграждение в размере от 20% до 40% от вложенных средств. Минимальная сумма вложения составляет 200 000 тенге. Выплаты, согласно условиям договора, осуществляются в период от 15 до 35 дней", - проинформировали в агентстве.
Кроме того, установлены аффилированные предприятия ТОО "MegaSnabGroup.KZ" и "Азия Сталь Казахстан", которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечению денежных средств вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения.
Помимо этого, компании обещают дополнительный заработок в размере от 5% до 10% от суммы вложения за каждого приведенного нового вкладчика", - отметили в пресс-службе.
Санкцией суда в отношении организатора данной финансовой пирамиды избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время установлены потерпевшие более 80 человек, которым нанесена общая сумма материального ущерба в размере более 250 млн тенге", - добавили в АФМ.
Ранее очередную финпирамиду разоблачили в Акмолинской области.
04.10.2023, 08:54 32851
В Алматинской области задержан подозреваемый в изнасиловании девочки
Фото: Instagram/baurzhan__alenov
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Балхаш. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании девочки. Об этом сообщил начальник департамента полиции региона Бауржан Аленов.
3 октября в полицию обратилась жительница Балхашского района, которая сообщила, что односельчанин совершил сексуальные действия с ее малолетней дочерью. Незамедлительно для раскрытия преступления и задержания преступника была создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников областной и районной полиции. По подозрению в совершении преступления оперативными работниками был установлен и задержан 40-летний мужчина", - проинформировал Бауржан Аленов.
Ведется досудебное расследование по статье 120, часть 4, и статье 121, часть 4, УК РК (Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней).
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных проверок, что обеспечит полноту, всесторонность и объективность в разрешении уголовного факта. Вместе с тем взята под стражу и жена подозреваемого 1981 года рождения, которая является родной бабушкой пострадавшей. Расследование дела взято мною на особый контроль", - добавил начальник департамента полиции региона.
Как сообщалось ранее, в Алматы полиция расследует изнасилование первоклассника.
03.10.2023, 20:29 47066
В Актау более 100 человек отдали деньги мошенникам, пообещавшим гранты в вузе
Полиция задержала предполагаемых мошенниц
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Актау. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау в Yessenov University разразился скандал. Более 100 человек отдали мошенникам деньги, которые обещали их детям грант в вузе, сообщает Lada.kz.
По словам пострадавших, на сегодня известно о 120 жертвах мошенников. Все они заплатили деньги женщинам, выдававшим себя за сотрудников университета, чтобы получить бюджетное место. Пришедшие в сентябре на занятия дети обнаружили, что их имен нет в списке учащихся.
В пресс-службе Yessenov University подтвердили, что родители детей обратились в университет для разъяснений. Установлено, что эти женщины не имеют никакого отношения к университету. Проведено внутреннее расследование, и с каждым родителем проведена разъяснительная работа. Университет также подал заявление в полицию.
На данный момент полиция задержала предполагаемых мошенниц. Ведется уголовное расследование.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области разоблачили очередную финпирамиду.
03.10.2023, 16:00 50561
Гибель ребенка из-за отказа от переливания крови: полиция ведет расследование
Фото: Polisia.kz
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Кокшетау. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция расследует гибель двухлетнего ребенка в Кокшетау, которая произошла по причине отказа родителей от переливании крови, сообщил в кулуарах правительства первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев.
По словам Кожаева, этот случай зарегистрирован в ЕРДР, проводятся следственные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка действиям врачей и родителей.
Нужен комплекс мероприятий чтобы понять, почему это произошло. По первоначальным сведениям, родители являются сторонниками определенного религиозного течения, поэтому они выступили против (переливания крови. - Прим. ред.). Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит, почему произошла эта смерть. Связана ли она с отказом, или действиями врачей, или смерть наступила из-за заболевания", - рассказал представитель МВД.
28 сентября в реанимации одной из больниц Кокшетау скончался двухлетний малыш. Ребенку по жизненным показаниям рекомендовали переливание крови и ее компонентов.
Однако для данной процедуры требуется согласие законных представителей несовершеннолетних.
Родители малыша ввиду религиозных убеждений - они оказались следователями течения Свидетели Иеговы - не дали согласия на переливание крови и ее компонентов их ребенку", - информировало издание Qazaqstan Media.
02.10.2023, 13:47 74756
Свыше 15 тонн незаконно добытого рачка изъяли у браконьеров в СКО
Фото: Polisia.kz
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Петропавловск. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 15 тонн незаконно добытого рачка artemia salina изъяли у браконьеров полицейские Северо-Казахстанской области совместно с департаментом Комитета национальной безопасности.
Это самое крупное задержание в РК по подозрению в незаконной добыче рачка", - сообщает Polisia.kz.
Artemia salina - ценный природный ресурс, которым богаты озера Северо-Казахстанской области.
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП СКО совместно с сотрудниками ДКНБ при координации прокуратуры СКО выявили и обезвредили группу североказахстанцев, организовавших добычу рачка без разрешительных документов в Мамлютском районе. На территории зарегистрированного летом предприятия и на частном подворье одного из подозреваемых изъято суммарно свыше 15 тонн, из них свыше 12 тонн переработанного рачка. В задержании приняли участие сотрудники подразделения специального назначения "Арлан" и специального отряда быстрого реагирования", - рассказали в полиции.
У одного из подозреваемых изъято 6 патронов к нарезному оружию калибра 7,62, у другого - пистолет ПМ с нарезкой для глушителя и 4 патрона к нему.
По факту незаконной добычи возбуждено уголовное дело по статье 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений".
Предварительная сумма ущерба составляет порядка 150 млн тенге. Назначены необходимые экспертизы", - сообщил начальник ДП СКО Айдын Кабдулдинов.
Ранее сообщалось, что из-за браконьеров Казахстан лишился 90 процентов популяции балобана. Также большая угроза нависла над степным орлом.
Также сообщалось, что в Актобе у браконьеров изъяли рога сайги на 80 млн тенге.
02.10.2023, 10:32 78776
В Шымкенте должностных лиц подозревают в хищении более 1 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Дело в отношении должностных лиц акимата и государственного коммунального предприятия Шымкента по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере расследуется департамента АФМ по городу Шымкенту, сообщили в пресс-службе АФМ.
В совершении преступления подозревается руководство городского коммунального предприятия, которое в группе лиц с подконтрольными субподрядчиками и должностными лицами акимата Шымкента путем завышения стоимости работ и товаров совершило хищение бюджетных средств в сумме 1,1 млрд тенге, выделенные на проведение текущего ремонта тепловых сетей и линий электропередачи", - говорится в сообщении АФМ.
Подозреваемые лица взяты под стражу с санкции суда.
На незаконно добытые деньги должностными лицами приобретена недвижимость в элитных жилищных комплексах Астаны на сумму более 150 млн тенге. Все имущество арестовано с санкции следственного суда", - отметили в ведомстве.
Досудебное расследование продолжается.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит.
Ранее сообщалось, что в Атырау арестованы должностные лица по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
02.10.2023, 09:55 80256
Полиция расследует изнасилование первоклассника в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент полиции города Алматы проводит расследование по факту изнасилования ученика элитной школы Алматы.
По данным полиции, уголовное дело расследуется отделом полиции при управления полиции Бостандыкского района по статье 121, часть 3, УК РК (Насильственные действия сексуального характера).
Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела. Ход расследования на особом контроле", - проинформировал первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы полковник полиции Нурлан Алмасбеков.
По данному факту назначены соответствующие экспертизы.
Иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РУ разглашению не подлежит.
Ранее информация об изнасиловании ученика Международной школы Алматы появилась в социальных сетях.
Как сообщалось ранее, в Акмолинской области проводят расследование по делу об изнасиловании школьника.
30.09.2023, 14:46 124416
В Павлодаре преподаватель избил студента
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казнете появилось видео, на котором заснято, как преподаватель Павлодарского монтажного колледжа избивает неизвестным предметом студента.
По словам автора ролика, на видео заснят учитель специального дисциплинарного урока Смагулов С.Е. В публикации также утверждается, что это не первый подобный случай и ранее уже имел место инцидент, когда девочек-подростков закрывали на складе.
В свою очередь директор колледжа Рeнат Дуйсекенов заявил, что уволил преподавателя.
Сообщаем, что по сложившейся на сегодняшний день ситуации администратором Павлодарского монтажного колледжа приняты срочные меры. На основании видео, распространенного в социальных сетях, учитель-педагог, избивший ребенка, привлечен к ответственности и наказан. В частности, на заседании совета педагогической этики было срочно рассмотрено, учитель-преподаватель признан виновным и на сегодняшний день уволен", - сообщил директор.
Дополнено 30.09.2023, 17.40
Комитет по охране прав детей считает неприемлемым применение подобных методов воспитания к учащимся. Образовательные учреждения должны быть местом безопасного и доверительного обучения детей. Право на образование и безопасность детей должны быть наивысшим приоритетом в любом обществе.
В Минпросвещения подчеркнули, что поведение педагога противоречит всем указанным нормам. В настоящее время учитель, допустивший подобное поведение, уволен.
Ранее сообщалось о воспитателе, избившей мальчика в детсаду Туркестанской области.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?