В Павлодаре преподаватель избил студента   

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Павлодар. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казнете - В Казнете появилось видео, на котором заснято, как преподаватель Павлодарского монтажного колледжа избивает неизвестным предметом студента.





По словам автора ролика, на видео заснят учитель специального дисциплинарного урока Смагулов С.Е. В публикации также утверждается, что это не первый подобный случай и ранее уже имел место инцидент, когда девочек-подростков закрывали на складе.





В свою очередь директор колледжа Рeнат Дуйсекенов заявил , что уволил преподавателя.





Сообщаем, что по сложившейся на сегодняшний день ситуации администратором Павлодарского монтажного колледжа приняты срочные меры. На основании видео, распространенного в социальных сетях, учитель-педагог, избивший ребенка, привлечен к ответственности и наказан. В частности, на заседании совета педагогической этики было срочно рассмотрено, учитель-преподаватель признан виновным и на сегодняшний день уволен", - сообщил директор.





Дополнено 30.09.2023, 17.40





Комитет по охране прав детей считает неприемлемым применение подобных методов воспитания к учащимся. Образовательные учреждения должны быть местом безопасного и доверительного обучения детей. Право на образование и безопасность детей должны быть наивысшим приоритетом в любом обществе.





В Минпросвещения подчеркнули, что поведение педагога противоречит всем указанным нормам. В настоящее время учитель, допустивший подобное поведение, уволен.







