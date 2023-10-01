30.09.2023, 14:46 32106
В Павлодаре преподаватель избил студента
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казнете появилось видео, на котором заснято, как преподаватель Павлодарского монтажного колледжа избивает неизвестным предметом студента.
По словам автора ролика, на видео заснят учитель специального дисциплинарного урока Смагулов С.Е. В публикации также утверждается, что это не первый подобный случай и ранее уже имел место инцидент, когда девочек-подростков закрывали на складе.
В свою очередь директор колледжа Рeнат Дуйсекенов заявил, что уволил преподавателя.
Сообщаем, что по сложившейся на сегодняшний день ситуации администратором Павлодарского монтажного колледжа приняты срочные меры. На основании видео, распространенного в социальных сетях, учитель-педагог, избивший ребенка, привлечен к ответственности и наказан. В частности, на заседании совета педагогической этики было срочно рассмотрено, учитель-преподаватель признан виновным и на сегодняшний день уволен", - сообщил директор.
Дополнено 30.09.2023, 17.40
Комитет по охране прав детей считает неприемлемым применение подобных методов воспитания к учащимся. Образовательные учреждения должны быть местом безопасного и доверительного обучения детей. Право на образование и безопасность детей должны быть наивысшим приоритетом в любом обществе.
В Минпросвещения подчеркнули, что поведение педагога противоречит всем указанным нормам. В настоящее время учитель, допустивший подобное поведение, уволен.
Ранее сообщалось о воспитателе, избившей мальчика в детсаду Туркестанской области.
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30.09.2023, 11:47 38611
В Акмолинской области прокуроры предотвратили необоснованное финансирование на сумму более 3 млрд тенге
Установлены грубые нарушения при строительстве внутрипоселковых дорог в селах Каражар и Жанажол
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Кокшетау. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Целиноградского района установлены грубые нарушения при строительстве внутрипоселковых дорог в селах Каражар и Жанажол, сообщает пресс-служба прокуратуры Акмолинской области.
Подрядной организацией на протяжении трех лет ненадлежащим образом исполнялись обязательства по договорам, выраженные в несоблюдении технологии укладки асфальтного покрытия, проведении работ без технического сопровождения, использовании при строительстве непригодного грунта. Более того, работы осуществлялись с явным отклонением от проекта.
По принятым прокуратурой района мерам два договора с подрядчиком расторгнуты, направлен иск в суд о признании подрядчика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки (на рассмотрении).
Ремонтные работы в настоящее время приостановлены, акиматом района ведутся работы по объявлению нового конкурса.
Таким образом, не допущено необоснованное финансирование этих объектов на сумму более 3 миллиардов тенге.
За отсутствие должного контроля за ходом реализации строительства ответственные виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.
Ранее сообщалось, что Кокшетауской транспортной прокуратурой в деятельности Акмолинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" выявлен факт неправомерного заключения договора без проведения конкурса со ссылкой на чрезвычайную ситуацию в виде аварийности моста через реку Ишим.
30.09.2023, 10:30 40121
В Темиртау вандалы срывают отопительный сезон
Фото: Depositphotos
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Темиртау. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Темиртау полиция разыскивает вандалов, которые массово выводят из строя тепловые сети. Злоумышленники воруют металлические детали, сообщает КТК.
Накануне фонтан из тепловой сети парализовал движение на одной из улиц Темиртау. Оказалось, неизвестные сорвали с магистральной трубы винт для сброса давления.
В коммунальной компании сообщили, что подобные инциденты сильно мешают при заполнении системы. Особенно сейчас - в преддверии отопительного сезона. При этом кроме как в пунктах приема металлолома эти детали пригодиться не могут.
В Темиртау и без этого непросто с теплом. Уже несколько зим подряд жители жалуются на холод в квартирах. В дни поломок на местной ТЭЦ школы из-за низких температур вообще переводят на дистанционку.
Совершено краж: 10 редукторов и 10 электродвигателей. Также происходит снятие задвижек, особенно в летний период, когда в теплосетях отсутствует горячая вода. Порча имущества происходит периодически, факты вандализма. Несанкционированный сброс воды влияет полностью на теплоснабжение данной магистрали", - рассказал технический директор ТОО "Окжетпес-Т" Владислав Ким.
В Экибастузе продолжается подготовка к отопительному сезону, который планируют начать 1 октября. На теплосетях проводят испытания для выявления уязвимых мест. 26 сентября в ходе испытаний магистрали ТМ-2 на улице Жусупа произошло повреждение.
29.09.2023, 15:53 74181
Семеро фигурантов дела о захвате акимата и резиденции во время январских погромов частично признали вину
Фото: facebook/Anatoliy Ivanov-Weisskopf
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Алматы. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Первое заседание главного судебного разбирательства по делу о захвате акимата и резиденции президента в Алматы во время январских беспорядков 2022 года состоялось в Алматы.
Всего на скамье подсудимых 11 человек, один из них находится под стражей, остальные 10 обвиняемых под домашним арестом, сообщает портал Zakon.kz.
Согласно обвинительному акту всем подсудимым предъявили обвинение по двум статьям УК РК: "Массовые беспорядки" и "Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват".
После этого судья дал слово подсудимым. Семь из них частично согласились с предъявляемыми обвинения, четверо заявили, что не согласны, информирует издание.
Следующее слушание планируется на 10 октября.
Напомним, ущерб от захваты аэропорта в Алматы во время погромов 2022 года оценили в сотни миллионов тенге.
29.09.2023, 14:09 77836
Напавший на школьников с топором подросток признан вменяемым
Уголовное дело направлено в прокуратуру
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Петропавловск. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области завершено расследование нападения девятиклассника, вооруженного топором, на учеников петропавловской школы № 4, сообщил глава департамента полиции области Айдын Кабдулдинов.
По словам начальника ДП, с первых дней подозреваемый был взят под арест, и по настоящее время он находится в следственном изоляторе.
По уголовному делу проведены все необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, назначены и получены результаты всех экспертиз. По результатам судебно-психиатрической экспертизы, результаты которой приобщены к уголовному делу, подозреваемый может предстать перед судом и отвечать на все вопросы", - рассказал Айдын Кабдулдинов.
Действия подростка квалифицированы по статье УК РК "Покушение на убийство".
Уголовное дело направили в прокуратуру для изучения и дальнейшего направления в суд. Все обстоятельства, в том числе почему он это сделал, будут выясняться в суде", - заключил спикер.
Напомним, что в феврале этого года учащийся 9-го класса школы № 4 Петропавловска напал с ножом и топором на учеников. Пострадали трое детей. По неподтвержденным данным, нападавший выполнял "задание" интернет-игры.
29.09.2023, 13:17 80171
Арестован экс-руководитель управления земельных отношений Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по результатам негласных мероприятий и внешнего анализа коррупционных рисков изобличен бывший руководитель управления земельных отношений Алматы, сообщает пресс-служба Антикора.
Он подозревается в пособничестве частным лицам в незаконном завладении земельными участками из государственного земельного фонда по заниженной стоимости под предлогом реализации инвестиционных проектов.
В результате действий чиновника государству нанесен ущерб в виде стоимости земельных участков на общую сумму 180 000 000 тенге.
С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается.
Ранее в Абайской области за взятку задержали главу управления миграционной службы Абайской области Гульвиру Доненбаеву.
В Шымкенте суд признал должностных лиц управления земельных отношений виновными в коррупции. Чиновники приговорены к штрафу, а также лишены занимаемых должностей.
В рейтинге US News 2023 по наименее коррумпированным странам Казахстан оказался в конце списка - на 75-м месте среди 87 государств.
29.09.2023, 11:11 84121
Приверженцев ДРТ задержали в Туркестанской области
В отношении них будет принято соответствующее процессуальное решение, заявили в полиции
Фото: Polisia.kz.
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Шымкент. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Приверженцев деструктивного религиозного течения, находившихся в международном розыске, задержали в Туркестанской области, сообщает Polisia.kz.
В Отырарском районе задержали 54-летнего гражданина Узбекистана, который находился в международном розыске с 2021 года. На родине мужчина был объявлен в розыск за совершение тяжкого преступления", - проинформировали в полиции.
Также спустя сутки задержали еще одного 33-летнего гражданина Узбекистана, находившегося в международном розыске за мошенничество.
Отмечается, что оба разыскиваемых преступника состоят на учете как приверженцы религиозного деструктивного течения.
В отношении них будет принято соответствующее процессуальное решение", - добавили в полиции.
Ранее возвращенного из Сирии боевика приговорили к шести годам лишения свободы в Казахстане.
29.09.2023, 10:15 86621
В Казахстан пытались незаконно ввезти почти 50 килограммов ювелирных изделий
По указанному факту проводятся проверочные мероприятия
Фото: КНБ РК
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Шымкент. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащими департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности по Жамбылской области пресечена попытка незаконного ввоза в Казахстан 48 килограммов ювелирных изделий из золота, информирует пресс-служба КНБ.
Сообщается, что груз был обнаружен в тайнике автотранспорта.
Предварительный вес изъятого составил более 48 килограммов", - проинформировали в комитете.
По указанному факту проводятся проверочные мероприятия.
Ранее крупную партию дорогих ювелирных изделий задержали в аэропорту Астаны.
29.09.2023, 09:05 74411
Ущерб на 7,4 млн тенге: Антикор проводит расследование в отношении гендиректора "Фитосанитарии" МСХ РК
Фото: gov.kz
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Алматы. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Алматы проводится досудебное расследование в отношении генерального директора РГП на ПХВ "Фитосанитария" Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе ведомства.
Должностное лицо вопреки установленному запрету учредил и руководил организацией, занимающейся предпринимательской деятельностью и безвозмездно с июня 2022 года по настоящее время предоставлял помещение Алматинского областного филиала РГП на ПХВ "Фитосанитария". Ущерб от действий подозреваемого государству составил 7,4 млн тенге", - говорится в сообщении Антикора.
Досудебное расследование продолжается.
Иная информация согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - отметили в ведомстве.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?