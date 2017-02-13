В Южном Казахстане ликвидированы три преступные группы грабителей

Шымкент. 13 февраля. Kazakhstan Today - В Шымкенте сотрудники Аль-Фарабийского отдела полиции за трое суток проведения оперативных мероприятий ликвидировали три преступные группы, промышлявшие грабежами на территории областного центра, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области.

Как рассказали в ДВД, 6 февраля 2017 года в отдел полиции обратились две молодые девушки. Они сообщили, что к ним в квартиру проникли неизвестные лица и, угрожая физической расправой, силой отобрали деньги и сотовые телефоны и скрылись в неизвестном направлении, передает Kazakhstan Today.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Аль-Фарабийского ОП задержали двух подозреваемых - местных жителей 1997 и 1998 годов рождения. Следствием установлена причастность задержанных к трем фактам грабежа. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК (Грабеж). Изъяты вещественные доказательства. Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.

Спустя сутки оперативники Аль-Фарабийского ОП задержали трех подозреваемых, ограбивших автовладельца в Шымкенте.

"7 февраля в полицию обратился 21-летний местный житель. По его словам, по дороге на автостоянку на него напали трое неизвестных лиц, которые избили потерпевшего и отобрали у него сотовый телефон марки "Айфон" и деньги, после чего скрылись с места преступления. В ходе ОРМ стражи порядка по горячим следам задержали трех жителей Сарыагашского района, 1996 года рождения, студентов одного из учебных заведений. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК (Грабеж). Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование", - рассказали в ДВД.

На третьи сутки в ходе ОРМ полицейские задержали еще одну преступную группу из трех человек. По информации пресс-службы, подозреваемые 5 февраля напали на двух молодых людей и, угрожая физической силой, избили потерпевших и отобрали у них два сотовых телефона. Задержанными оказались жители Отырарского района и Шымкента, все 1998 года рождения. В качестве вещественных доказательств изъяты сотовые телефоны. Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.

В настоящее время полицейскими проверяется причастность задержанных и к другим аналогичным преступлениям.

Просмотров: 3491