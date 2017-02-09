В Южном Казахстане раскрыто пять фактов вымогательства с использованием социальных сетей

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В Южном Казахстане раскрыто пять фактов вымогательства с использованием социальных сетей09.02.2017
Криминал  12:50

Шымкент. 9 февраля. Kazakhstan Today - В Южно-Казахстанской области сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью областного департамента внутренних дел с начала 2016 года раскрыли 5 фактов вымогательства с использованием социальных сетей.

Как отмечают в ДВД, многие люди, заводя случайные знакомства, в том числе через социальные сети, не всегда задумываются о безопасности личной жизни и не подозревают, что однажды могут стать жертвой преступных посягательств. Между тем, злоумышленники, получив доступ к личным данным и фотографиям компрометирующего характера, вымогают у доверчивых граждан солидные суммы денег, передает Kazakhstan Today.


"В конце прошлого года в Сарыагашское РУВД обратилась 26-летняя девушка. По ее словам, некий знакомый вымогает у нее 800 тысяч тенге, угрожая разместить в интернете фотографии личного характера. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого - местного жителя, 1983 года рождения, который признался в содеянном. Как пояснил задержанный, таким образом он хотел улучшить свое материальное положение. В качестве вещественных доказательств изъяты деньги, фото- и видеоматериалы. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сарыагашского РУВД по статье 194 УК РК "Вымогательство". Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование", - рассказали в пресс-службе.

В ДВД также отмечают, что среди вымогателей встречаются не только мужчины. Так, в октябре 2016 года в полицию обратился 57-летний житель Шымкента, у которого знакомая вымогала $100 тыс., угрожая разместить в социальных сетях компрометирующие материалы. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 194 УК РК "Вымогательство". Полицейские задержали 30-летнюю подозреваемую с поличным при получении денег. Проводится досудебное расследование.
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