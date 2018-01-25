Шымкент. 25 января. Kazakhstan Today - В Южном Казахстане таксист убил 24-летнюю девушку из-за 180 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

Ради 180 тыс. тенге частный извозчик забил пассажирку до смерти. Но прежде надругался над 24-летней девушкой.

"Две недели родители искали 24-летнюю Айгерим Тасбалатову по всей округе. Ни звонков, ни сообщений, телефон отключен. В день исчезновения мать попросила дочь снять деньги и отдала ей свои банковские карточки. Айгерим оделась и ушла, и больше ее никто не видел", - говорится в сюжете Первого канала "Евразия"

Родители пропавшей обратились с заявлением в полицию города Туркестана ЮКО. Позже исчезновение Айгерим Тасбулатовой раскроется благодаря найденному телефону - его продал неизвестный мужчина.

Выяснилось, что в тот день Айгерим снимала деньги из банкомата. Преступник подкараулил ее и предложил подвезти. На окраине города он решил остановиться под предлогом того, что ненадолго зайдет домой к родственникам. По версии следствия, вернувшись, он сел в машину сзади и набросился на жертву. Как говорят родственники, таксист надругался над ней, убил и спрятал тело, сообщает телеканал.

26-летнего таксиста уже задержали. Правоохранительные органы начали расследование по статье "Убийство". Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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