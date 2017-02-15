В Южном Казахстане убита семейная пара

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В Южном Казахстане убита семейная пара14.02.2017
Криминал  16:43

Шымкент. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Южно-Казахстанской области убита семейная пара, сообщили в пресс-службе ДВД региона.

По информации пресс-службы, 13 февраля в Махтааральское РУВД поступило сообщение о том, что на одной из улиц поселка Алмалы обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. На место выехала следственно-оперативная группа, передает Kazakhstan Today.

"Криминалисты констатировали, что смерть потерпевших наступила в результате нанесения рубленых ран. Полицейские установили их личности. Ими оказалась супружеская пара: мужчина, 1958 года рождения и женщина 1966 года рождения, жители Махтааральского района", - уточнили в полиции.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Махтааральского РУВД по статье 99 УК РК (Убийство). Проводится досудебное расследование. В настоящее время полицейскими выясняются обстоятельства преступления. Принимаются все необходимые меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц.
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