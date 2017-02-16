Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
16 февраля 2017
  • 20
  • :
  • 56
Все области
Переменная облачность
днем 14º    ночью 5º
17:00
.
Aнонс

В Южном Казахстане задержан водитель, оставивший пешехода умирать на дороге16.02.2017
Криминал  13:00

Шымкент. 16 февраля. Kazakhstan Today - Полицейские задержали 31-летнего водителя, совершившего наезд на пешехода, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области.

ДТП со смертельным исходом произошло еще 31 декабря 2016 года. На одной из улиц Шымкента водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. В результате ДТП 50-летний пешеход от полученных травм скончался на месте, передает Kazakhstan Today.


По данному факту возбудили уголовное дело по двум статьям УК РК: 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) и 347 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия). Подозреваемого объявили в розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий спустя полтора месяца сотрудники полиции задержали подозреваемого - водителя автомашины "Ауди-100", 1985 года рождения, жителя Шымкента. Подозреваемый арестован и водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование.
Просмотров: 2490
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   криминал
16.02.2017   18:42
Россиянин организовал незаконную схему вывоза через Казахстан материалов для создания оружия массового поражения
16.02.2017   16:54
В Кокшетау замруководителя управления госдоходов приговорен к штрафу 4,5 млн тенге за взятку
16.02.2017   15:05
Двое приезжих из Южного Казахстана ограбили офис фотолаборатории в Алматы
16.02.2017   13:00
В Южном Казахстане задержан водитель, оставивший пешехода умирать на дороге
16.02.2017   09:47
Фото: edu.vm.ru
Стали известны подробности судебных слушаний по делу педофила из Актау
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика