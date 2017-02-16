В Южном Казахстане задержан водитель, оставивший пешехода умирать на дороге

Шымкент. 16 февраля. Kazakhstan Today - Полицейские задержали 31-летнего водителя, совершившего наезд на пешехода, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области.

ДТП со смертельным исходом произошло еще 31 декабря 2016 года. На одной из улиц Шымкента водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. В результате ДТП 50-летний пешеход от полученных травм скончался на месте, передает Kazakhstan Today.

По данному факту возбудили уголовное дело по двум статьям УК РК: 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) и 347 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия). Подозреваемого объявили в розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий спустя полтора месяца сотрудники полиции задержали подозреваемого - водителя автомашины "Ауди-100", 1985 года рождения, жителя Шымкента. Подозреваемый арестован и водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование.

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