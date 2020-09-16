В Караганде автовор похитил из автомобиля 8 млн тенге

Караганда. 15 сентября. Kazakhstan Today - Злоумышленник похитил из бардачка авто восемь миллионов тенге, передает Kazakhstan Today.

12 сентября житель Караганды обратился в дежурную часть Михайловского отделения полиции с заявлением о том, что ночью неизвестное лицо, проникнув в салон его автомашины Тоyota Land Cruiser, из бардачка похитил денежные средства в сумме 8 млн тенге, сообщает портал Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции Михайловского ОП УП Караганды был установлен и задержан 22-летний житель города, который дал признательные показания.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК. В данное время подозреваемый водворен в ИВС УП Караганды. Ведутся следственные мероприятия.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства