В Караганде браконьеры убили инспектора "Охотзоопрома"

Караганда. 14 января. Kazakhstan Today - На территории Нуринского района Карагандинской области браконьеры напали на инспекторов РГКП "ПО "Охотзоопром", один из них убит, передает Kazakhstan Today.





"13 января 2019 года, около 18 часов, в ходе рейдовых мероприятий инспекторами РГКП "ПО "Охотзоопром" на территории Нуринского района Карагандинской области обнаружено 5 отстрелянных туш сайгака. В ходе преследования инспекторы обнаружили два автомобиля марки "Тойота-Ленд-Крузер" без регистрационных номеров, одну из которых удалось остановить. При проверке автомобиля неизвестными лицами оказано сопротивление. В результате один инспектор получил колото-резаные раны и перелом челюсти, второй инспектор получил черепно-мозговую травму, находился в коме, врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли", - сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет в Facebook.





По его информации, на место выехала оперативная группа правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 107 УК РК и проводятся мероприятия по установлению личностей нарушителей и их задержанию.





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