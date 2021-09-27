В Караганде чиновница обещала за 10 млн тенге снизить сумму ущерба экологии

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КАРАГАНДА. 26 СЕНТЯБРЯ - Эколог из департамента экологии Карагандинской области за 10 млн тенге обещала учредителю крупной компании снизить сумму ущерба природе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает региональный Telegram-паблик Patriot , эколог проводила проверку и выявила нарушения экологического законодательства.

Ей помогал получить взятку технический директор этого предприятия. Они договорились "развести" учредителя и разделить куш пополам. Но учредитель не захотел давать взятку - он обратился в антикоррупционную службу", - пишет источник.

За время расследования технический директор ТОО скончался. Приговор огласили только экологу. Но ей вменили не получение взятки, а покушение на мошенничество.

В Карагандинском областном суде рассказали, что технический директор подстрекал руководство ТОО к даче взятки, но руководитель ТОО обратился в правоохранительные органы. В итоге главный специалист департамента экологии и технический директор ТОО были задержаны на месте совершения преступления при получении денег. Эколог обвинялась по статьям 24-190, части 3, УК РК (Покушение на мошенничество).

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