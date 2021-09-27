Система Orphus

В Караганде чиновница обещала за 10 млн тенге снизить сумму ущерба экологии

26.09.2021, 12:13 10423
В Караганде чиновница обещала за 10 млн тенге снизить сумму ущерба экологии
Фото: Image by ejaugsburg from Pixabay
КАРАГАНДА. 26 СЕНТЯБРЯ - Эколог из департамента экологии Карагандинской области за 10 млн тенге обещала учредителю крупной компании снизить сумму ущерба природе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает региональный Telegram-паблик Patriot, эколог проводила проверку и выявила нарушения экологического законодательства. 
 

Ей помогал получить взятку технический директор этого предприятия. Они договорились "развести" учредителя и разделить куш пополам. Но учредитель не захотел давать взятку - он обратился в антикоррупционную службу", - пишет источник.

 
За время расследования технический директор ТОО скончался. Приговор огласили только экологу. Но ей вменили не получение взятки, а покушение на мошенничество.
 
В Карагандинском областном суде рассказали, что технический директор подстрекал руководство ТОО к даче взятки, но руководитель ТОО обратился в правоохранительные органы. В итоге главный специалист департамента экологии и технический директор ТОО были задержаны на месте совершения преступления при получении денег. Эколог обвинялась по статьям 24-190, части 3, УК РК (Покушение на мошенничество). 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая