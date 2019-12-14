В Караганде директор филиала Республиканского противоэпизоотического отряда в получении взятки от подчиненного

Караганда. 13 декабря. Kazakhstan Today - Директор Карагандинского филиала Республиканского противоэпизоотического отряда Комитета ветконтроля и надзора МСХ РК подозревается в получении взятки от подчиненного, передает Kazakhstan Today.

Директор Карагандинского филиала РГУ "Республиканский противоэпизоотический отряд" подозревается в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге от подчиненного работника за общее покровительство в служебной деятельности", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

По информации ведомства, процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и заявлением подозреваемого и защитника о заключении процессуального соглашения.

Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом.

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