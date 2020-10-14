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В Караганде ищут преступника, нанесшего девушке 20 ножевых ранений

13.10.2020 8479
В Караганде ищут преступника, нанесшего девушке 20 ножевых ранений
Караганда. 13 октября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области разыскивают мужчину, подозреваемого в нанесении женщине многочисленных ножевых ранений, передает Kazakhstan Today.
 
Преступление произошло вечером 10 октября - в Областную клиническую больницу доставлена 28-летняя жительница города с ножевыми ранениями. 
 

Предварительно установлено, что ранения нанесены в ходе конфликта. По подозрению в совершении преступления установлен 23-летний житель города. Принимаются меры к его задержанию. Обстоятельства выясняются", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области,

 
По информации портала ekaraganda, преступник нанес потерпевшей 20 ножевых ранений. Уточняется, что пара ранее состояла в отношениях.
 

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