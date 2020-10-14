В Караганде ищут преступника, нанесшего девушке 20 ножевых ранений

Преступление произошло вечером 10 октября - в Областную клиническую больницу доставлена 28-летняя жительница города с ножевыми ранениями.
Предварительно установлено, что ранения нанесены в ходе конфликта. По подозрению в совершении преступления установлен 23-летний житель города. Принимаются меры к его задержанию. Обстоятельства выясняются", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области,
По информации портала ekaraganda, преступник нанес потерпевшей 20 ножевых ранений. Уточняется, что пара ранее состояла в отношениях.
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