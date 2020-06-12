В Караганде обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями

"Преступники истязали ее до потери сознания, видимо, подумали, что она умерла, накрыли ее ветками и ушли. Женщина чудом выжила, очнулась в семь утра и смогла дойти до дома. Муж и дети в шоковом состоянии, ее невозможно узнать".