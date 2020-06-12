В Караганде обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями

Караганда. 11 июня. Kazakhstan Today - В Караганде обнаружено тело 28-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями, передает Kazakhstan Today.
11 июня, в 06.17, в одном из домов по проспекту Назарбаева с множественными ножевыми ранениями обнаружено тело 28-летнего мужчины, сообщает Polisia.kz.
После получения информации об обнаружения тела был ориентирован весь личный состав органов внутренних дел. Нарядами полка патрульной полиции УП города Караганды отработаны близлежащие кварталы. В результате проведенных мероприятий по горячим следам установлены и задержаны два жителя города - мужчины 28 и 29 лет. Они дали признательные показания", - сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК (Убийство). Проводится расследование.
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