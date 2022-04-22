В Караганде пациент ударил врача-травматолога

ПЕТРОПАВЛОВСК. 21 АПРЕЛЯ - В Северо-Казахстанской области выясняют, кто перезахоронил тело сельчанина, умершего прошлой осенью, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Скандал разразился после того, как житель райцентра Новоишимского Игорь Лазарев обнаружил, что могилу его отца раскопали, а крест перенесли на другое место. Потерпевший настоял на эксгумации, сообщает " Хабар 24 ".

Отца Игорь Лазарев похоронил прошлой осенью, а весной обнаружил, что могилу раскопали. Он винит во всем одного из местных бизнесменов, сын которого похоронен здесь же. По словам парня, предприниматель благоустроил этот участок и его якобы возмутило, что ради могилы разобрали брусчатку. Потерпевший написал заявление в полицию.

Отделом полиции района имени Габита Мусрепова возбуждено уголовное дело. Факт внесен в единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 314 УК РК "Надругательство над телами умерших и местами захоронений", - сообщил заместитель начальника районного отдела полиции Нурлан Искаков.





Сейчас на территории кладбища ведутся следственные действия, проводится эксгумация тела. Посторонним туда вход запрещен. Следствию предстоит выяснить, действительно ли отца Игоря Лазарева перезахоронили, и если да, то кто это сделал. В сельском акимате пояснили, что это кладбище, по сути, бесхозное и за порядком тут следить некому.

Как отметил аким Новоишимского сельского округа Адильжан Букпин, кладбище православное, в акимате на балансе не находится.

Все захоронения, которые происходят по Новоишимскому округу, жители самостоятельно определяют места, где они будут хоронить, возле близких, родных и так далее. Акимат здесь никакого участия не принимает. Чтобы акиматы не оставались в стороне по вопросам кладбищ, на сессии областного маслихата приняли новые правила погребения, где четко прописаны функции местных исполнительных органов. Там сказано, что сельские акимы должны будут вести учет и регистрацию земельных участков, предназначенных под могилы", - сообщил аким Новоишимского сельского округа.

В свою очередь руководитель управления энергетики и ЖКХ СКО Бахыт Ильясов сообщил, что в этих правилах указаны именно функции акимата в части организации кладбища, ведения документации, соблюдения всех правил на территории кладбища. А также прописаны полномочия администрации кладбища, то есть организации, которая будет обеспечивать работу кладбища, то есть отведение участков в соответствии с данными правилами, содержание на должном уровне.

После громкого скандала власти Новоишимского планируют все-таки найти того, кто сможет содержать и обслуживать кладбище. А вот Игорю Лазареву пришлось перезахоронить отца в другом месте.