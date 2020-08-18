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В Караганде у преступников изъяты пистолеты и патроны

17.08.2020, 10:31 7345
В Караганде у преступников изъяты пистолеты и патроны
КФМ МФ РК
Караганда. 17 августа. Kazakhstan Today - 4 пистолета и 133 патрона изъяли у преступников в Караганде, передает Kazakhstan Today.
 
Сотрудниками департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в ходе расследования уголовного дела в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур, установлены факты незаконного приобретения и хранения оружия и боеприпасов. 
 

Изъято 4 пистолета и боеприпасы в количестве 133 патронов", - уточняет пресс-служба КФМ МФ РК.

 
По данным фактам начато досудебное расследование по части 2 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов).
 

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