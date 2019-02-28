В Караганде задержали подозреваемого в похищении сумки с более 8 млн тенге из салона автомобиля

Караганда. 27 февраля. Kazakhstan Today - Сотрудники Юго-Восточного отдела полиции задержали подозреваемого в похищении сумки с деньгами из салона автомобиля, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, в конце января в Юго-Восточный отдел полиции обратилась 29-летняя жительница города с заявлением о том, что, когда она находилась возле одного из садиков Караганды, из автомашины "Lexus" неизвестный похитил сумку, в которой было более 8 млн тенге.

"По данному факту полицией было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом 2 частью 4 статьи 191 УК РК (Грабеж, совершенный в особо крупном размере). Для раскрытия преступления ориентирован весь личный состав органов внутренних дел. Изучалось видео с близлежащих камер видеонаблюдения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен 22-летний житель города, который признался в совершении вышеуказанного преступления. В настоящий момент в отношении задержанного санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - проинформировали в ведомстве.

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