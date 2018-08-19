Караганда. 19 августа. Kazakhstan Today - В Караганде задержали подозреваемого в убийстве, передает Kazakhstan Today.

"13 августа текущего года возле одного из магазинов Михайловского сектора города Караганды с ножевыми ранениями обнаружено тело 45-летнего жителя. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство)", - сообщили в пресс-службе областного ДВД.

По информации ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции области по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 32-летний житель города, который признался о том, что в ходе возникшей ссоры нанес указанные ранения потерпевшему.

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.

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