В Караганде задержали подозреваемую в убийстве пенсионерки

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В Караганде задержали подозреваемую в убийстве пенсионерки12.06.2018
Криминал  08:50

Караганда. 12 июня. Kazakhstan Today - Сотрудниками УВД Караганды по подозрению в совершении особо-тяжкого преступления задержана 43-летняя жительница города, передает Kazakhstan Today.

"10 июня текущего года в одной из квартир города Караганды, с ножевыми ранениями, обнаружен труп 79-летней пенсионерки. По данному факту был ориентирован весь личный состав ОВД области. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена и задержана 43-летняя жительница города, которая призналась, что находясь в квартире потерпевшей, в состоянии алкогольного опьянения, нанесла указанные ранения", - сообщили в пресс-службе областного ДВД.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 часть 2 УК, то есть (Убийство). Задержанная водворена в изолятор временного содержания. Проводится расследование.
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