В Караганде задержаны подозреваемые в разбойном нападении на букмекерскую контору в Алматы

Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - Сотрудниками управления криминальной полиции ДП города Алматы задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападения на букмекерскую контору в Ауэзовском районе города, передает Kazakhstan Today.

Это мужчины 1989, 1992 и 1996 годов рождения. Двое из них - жители Карагандинской области, ещё один - уроженец Республики Узбекистан. Все трое фигурантов были задержаны оперативниками Алматы в Караганде. В настоящее время подозреваемые для проведения следственных действий этапированы в Алматы и взяты под стражу. Проводится досудебное расследование по статье УК РК "Разбой", - сообщила пресс-служба Департамента полиции города Алматы.

Как сообщалось ранее, в ночь с 19 на 20 января 2019 года в Алматы ограбили букмекерскую контору Parimatch. В социальной сети Инстаграм появилась видеозапись из букмекерской конторы, расположенной на пересечении улиц Абая и Саина в Алматы. На видео запечатлен момент избиения охранника конторы и само ограбление. Трое злоумышленников ворвались в здание с дубинками, двое из них начали жестоко избивать охранника заведения. Третий, вероятно, забирал деньги. В кадре не видно девушку-сотрудницу, но по разговору ясно, что тревожную кнопку она нажать не успела. Вызвать полицию и скорую помощь удалось только после того, как налётчики скрылись с места преступления.

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