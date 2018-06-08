Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
8 июня 2018
  • 17
  • :
  • 48
Новости регионов
31º Преимущественно облачно
днем 32º    ночью 23º
17:00
.
Aнонс

В Карагандинской области осуждены вербовщики в религиозно-экстремистскую организацию08.06.2018
Криминал  11:01

Караганда. 8 июня. Kazakhstan Today - В Карагандинской области осуждены вербовщики в религиозно-экстремистскую организацию, передает Kazakhstan Today.

В ноябре 2017 года сотрудники Управления по борьбе с экстремизмом ДВД Карагандинской области, совместно с другими структурами правоохранительных систем по Карагандинской области задержали троих жителей Караганды по подозрению в вербовке и подготовке лиц в целях организации деятельности запрещенной религиозно-экстремистской организации в регионе.

Как сообщили в пресс-службе областного ДВД, в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 405 части 1 УК РК, то есть "Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма".

По месту жительства подозреваемых в ходе санкционированного обыска изъяты религиозные книги и листовки религиозного содержания.

"В отношении задержанных вынесен обвинительный приговор и задержанные осуждены к 3 годам лишения свободы", - сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области.
Просмотров: 3239
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   криминал
08.06.2018   14:49
Интернет-мошенники под видом операторов сотовой связи лишают казахстанцев средств
08.06.2018   11:01
В Карагандинской области осуждены вербовщики в религиозно-экстремистскую организацию
08.06.2018   09:57
Фото: http://mgorod.kz/
В Аксае убили предпринимателя
07.06.2018   20:43
От трех до 10 лет лишения свободы получили члены ОПГ по хищению и незаконному сбыту нефти в Кызылординской области
07.06.2018   19:01
К трем годам лишения свободы приговорили трех карагандинцев за экстремизм и вербовку граждан
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today