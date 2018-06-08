Караганда. 8 июня. Kazakhstan Today - В Карагандинской области осуждены вербовщики в религиозно-экстремистскую организацию, передает Kazakhstan Today.

В ноябре 2017 года сотрудники Управления по борьбе с экстремизмом ДВД Карагандинской области, совместно с другими структурами правоохранительных систем по Карагандинской области задержали троих жителей Караганды по подозрению в вербовке и подготовке лиц в целях организации деятельности запрещенной религиозно-экстремистской организации в регионе.

Как сообщили в пресс-службе областного ДВД, в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 405 части 1 УК РК, то есть "Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма".

По месту жительства подозреваемых в ходе санкционированного обыска изъяты религиозные книги и листовки религиозного содержания.

"В отношении задержанных вынесен обвинительный приговор и задержанные осуждены к 3 годам лишения свободы", - сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области.

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