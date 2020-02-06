В Карагандинской области к 10 годам тюрьмы приговорили убийцу матери

Караганда. 5 февраля. Kazakhstan Today - Десять лет за убийство матери получил житель Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

Мужчина признался в преступлении. Вместе с ним в тюрьму отправится его друг. Он получил два года колонии за сокрытие преступления, сообщает Astana.tv .

Преступление произошло в ноябре прошлого года в поселке Дубовка. Парень жил вместе с матерью и бабушкой в частном доме.

По словам свидетелей, осужденный был спокойным, работал дизайнером. Родным помогал по хозяйству. Погибшая часто выпивала. По этой причине в семье постоянно были ссоры. Во время одной из них сын и убил мать. Чтобы скрыть следы преступления отвез тело на окраину села и сжег его.

Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области от 4 февраля текущего года житель Абайского района Карагандинской области признан виновным по статье 99 УК РК. Ему назначено наказание сроком 10 лет в учреждении УИС максимальной безопасности", - сообщила пресс-секретарь Карагандинского областного суда Гульбаршин Житикова.

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