В Карагандинской области вынесли приговор готовившим вооруженное нападение на полицейских мужчинам

Сатпаев. 30 января. Kazakhstan Today - В специализированном межрайонном уголовном суде Карагандинской области вынесли обвинительный приговор двум мужчинам, готовившим вооруженное нападение на полицейских в Сатпаеве, передает Kazakhstan Today.

Подсудимых обвинили в пропаганде терроризма, создания и участия в террористической группе для совершения террористических преступлений, сообщает портал Ekaraganda.kz.

Из обвинительного акта следует, что 12 мая 2018 года первый подсудимый, находясь у себя на квартире, довел до второго план по нападению на сотрудников полиции в Сатпаеве. Он поручил ему овладеть навыками изготовления компонентов самодельных взрывных устройств – детонаторов, а также найти оружие, которое они должны были использовать при нападении на сотрудников полиции. Второй подсудимый согласился участвовать в совершении террористического преступления и обязался выполнить все указания руководителя группы.

Исследовав представленные в ходе судебного заседания доказательства, суд вынес обвинительный приговор по статьям 257 и 256 УК РК. Путем поглощения менее строгого наказания более строгим руководитель террористической группы получил 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, участник террористической группы - 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

По информации портала, осужденные намерены обжаловать приговор суда.

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