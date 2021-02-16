В Карагандинской области задержали группу браконьеров

Караганда. 15 февраля. Kazakhstan Today -13 февраля во время рейдового мероприятия в районе одного из населенных пунктов сотрудники отдела полиции Улытауского района Карагандинской области обратили внимание на три внедорожника, следовавших по степной дороге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , "караван" в отдаленной местности вызвал у полицейских подозрение, и они задержали автомобили.

В них находились одиннадцать мужчин в возрасте от 29 до 48 лет. Все они оказались жителями Туркестанской области.

В ходе осмотра автомобилей полицейские обнаружили пятнадцать тушек зайца, четыре охотничьих ружья, патроны, две рации и две шкуры зайцев.

Возбуждено уголовное дело по статье 337 УК РК "Незаконная охота". Ведется расследование.

Напомним , по данным на 1 февраля ущерб животному и растительному миру из-за браконьеров составил более 8 миллионов тенге.

11 февраля более 360 рогов сайги изъято у браконьеров в Атырауской области.

2 февраля в Алматинской области у браконьера изъяли 50 килограммов краснокнижного окуня.

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