В Казахстане арестовали администраторов анонимного Telegram-канала по делу вымогательстве

Ежегодно в РК объявляют в розыск более 2,5 тысячи человек

Фото: pixabay.com

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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане находят только каждого второго объявленного в розыск за преступление беглеца.





Результаты работы правоохранительных органов по розыску беглых подозреваемых можно проанализировать по данным о численности пойманных. Их доля с 2018-го от года к году варьируется в пределах 50%-58%. Самый низкий показатель за последние несколько лет был отмечен как раз в текущем году. Из общей численности казахстанцев, находящихся в розыске за январь-ноябрь 2024-го, разыскали за этот период лишь около 1,8 тысячи человек, или 43,4%", - сообщает ranking.kz.





По данным аналитиков, ежегодно в РК объявляют в розыск более 2,5 тысячи человек, подозреваемых в совершении уголовных правонарушений.





С учетом тех, кто уже находился в розыске в предыдущие годы, численность таких беглецов за год превышает 5 тысяч человек. Мониторинг Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК показывает, что за последние несколько лет показатели значительно превышали этот уровень лишь в 2018-2019 годах. Тогда численность казахстанцев, находящихся в розыске, составляла более 6 тысяч человек", - отметили они.





Уточняется, что в январе-ноябре 2024 года в стране насчитывалось 4,1 тысячи разыскиваемых - на 19,8% меньше, чем за неполный прошлый год.





Основная причина сокращения их численности - уменьшение числа "новеньких" в списке беглецов. Почти треть сбежали не от тюрьмы, а от ответственности", - заявили аналитики.





Они также рассказали, за какие преступления в Казахстане объявляют в розыск.





В градации по степени тяжести правонарушений большая часть разыскиваемых получили такой статус за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Из 4,1 тысячи человек за январь-ноябрь этого года к таким относились 2,7 тысячи человек. Пятую часть беглецов искали за преступления средней тяжести, еще 13% - за правонарушения небольшой тяжести. К самым тяжким относятся уголовные преступления против личности. За неполный 2024 год в розыске находились 168 граждан, обвиняемых в убийстве", - добавили аналитики.



