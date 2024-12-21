20.12.2024, 17:40 41346

В Казахстане арестовали администраторов анонимного Telegram-канала по делу вымогательстве

Следственные и оперативные мероприятия продолжаются
В Казахстане арестовали администраторов анонимного Telegram-канала по делу вымогательстве
Фото: pexels.com
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане арестовали администраторов анонимного Telegram-канала QirSabyn по делу вымогательстве, сообщает пресс-служба Главной прокуратуры страны.

В городах Астане и Караганде задержана группа лиц, занимавшихся вымогательством денежных средств через телеграм-канал QirSabyn под угрозой публикации недостоверной информации компрометирующего характера. Проведены неотложные следственные действия, изъяты технические средства, крупная сумма денег и иные вещественные доказательства. Администраторы Telegram-канала с санкции суда взяты под стражу", - проинформировали в прокуратуре.


Подчеркивается, что необходимые следственные и оперативные мероприятия продолжаются.

Ранее в Алматы выявили Telegram-канал с суицидальным контентом.
 
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Теги:РКадминистраторЗадержание

новости по теме

21.12.2024, 18:52 116

Туши животных и мешки с рогами сайги: жителей Кызылординской области задержали по подозрению в незаконной охоте

Начато досудебное расследование
Кызылорда. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Кармакшинском районе Кызылординской области по подозрению в незаконной охоте задержали местных жителей на двух внедорожника, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

В ходе проверки автомобилей было обнаружены 32 туши животных и 12 мешков с рогами сайгаков", - проинформировали в комитете.


Подчеркивается, что по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 337 УК РК (Незаконная охота).

Следственные действия продолжаются", - добавили в пресс-службе.


Ранее, в конце сентября, полицейские изъяли более 300 рогов сайги и оружие у пастухов в Актюбинской области, а спустя 2 недели во внедорожнике, которым управлял 24-летний житель Актобе, был найден пакет, в котором находился 71 рог сайгака.
 
21.12.2024, 17:26 2546

Свыше шести килограммов мефедрона: нарколаборатория ликвидирована в Жетысуской области   

Иностранцы и их сообщник взяты под стражу
Свыше шести килограммов мефедрона: нарколаборатория ликвидирована в Жетысуской области
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Ескельдинском районе Жетысуской области, сообщает Polisia.kz.

Два иностранца прибыли в Казахстан по указанию своего куратора для организации незаконного производства. В ходе обыска найдены оборудование для изготовления наркотиков, более 6,4 килограмма мефедрона и 200-литровый реактор с остатками прекурсоров для дальнейшего производства", - проинформировали в полиции.



Подчеркивается, что иностранцы и их сообщник взяты под стражу. Кроме того, продолжаются мероприятия по выявлению соучастников.

Ранее в Костанайской области ликвидировали нарколабораторию.
 
21.12.2024, 16:00 5286

В Алматы нашли тело мужчины внутри опоры ЛЭП

Возбуждено уголовное дело
В Алматы нашли тело мужчины внутри опоры ЛЭП
Алматы. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы нашли тело мужчины, повешенного внутри опоры линии электропередачи, передает корреспондент агентства.

По информации инстаграм-паблика krisp_almaty, тело было найдено в микрорайоне Мәдениет. Также сообщалось, что у погибшего были связаны руки.

В пресс-службе департамента полиции города Алматы прокомментировали информацию.

По данному факту управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Обстоятельство и мотив устанавливаются", - сообщили в ДП.


Ранее тело женщины в сумке обнаружили на окраине Алматы.
 
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Теги:АлматыМужчинаТелоОбнаружение
21.12.2024, 12:30 10176

Самолет пытались провезти на грузовике через границу Казахстана

На перевозившего самолет без необходимых документов мужчину наложен штраф
Самолет пытались провезти на грузовике через границу Казахстана
Фото: КГД
Павлодар. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет АН-2Т пытались провезти на грузовике через пропускной пункт "Амангельды" в Павлодарской области на границе с Россией, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В ходе досмотра транспортного средства марки "МАЗ 54323" на автомобильном пункте пропуска "Амангельды" установлен факт перевозки самолета АН-2Т, вес которого составлял 3 тонны 600 килограммов (...) Самолет был приобретен гражданином М. на аукционе для личных целей. В момент пересечения границы у гражданина М. отсутствовало заключение об идентификации специфических товаров", - сообщил руководитель отдела экспортного контроля ДГД региона Максут Кантарбаев.


Подчеркивается, что материалы в отношении перевозившего самолет без необходимых документов мужчины были направлены в суд.

Постановлением Иртышского районного суда Павлодарской области гражданин М. признан виновным, наложен административный штраф в размере более 55 тысяч тенге", - добавили в КГД.


Ранее сообщалось, что контрабанду на десятки миллионов тенге предотвратили на нескольких погранпостах в Казахстане.
 
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Теги:РКСамолетввозпопытка
21.12.2024, 09:40 15006

В Костанайской области ликвидировали нарколабораторию   

Задержаны и взяты под стражу двое граждан Казахстана
В Костанайской области ликвидировали нарколабораторию
Фото: КНБ
Костанай. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области Комитет национальной безопасности Республики Казахстан ликвидировал подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба КНБ.

При изготовлении психотропных веществ задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана", - проинформировали в комитете.


По данным пресс-службы, в ходе обыска изъято около двух килограммов готового психотропного вещества "мефедрон", лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков.


Проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов)", - добавили в КНБ.


Ранее в Алматинской области ликвидировали нарколабораторию.
 
21.12.2024, 09:01 17556

Разыскиваемого за мошенничество казахстанца депортировали из ОАЭ  

Задержанный помещен под стражу
Разыскиваемого за мошенничество казахстанца депортировали из ОАЭ
Фото: Polisia.kz
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Разыскиваемого за мошенничество в крупном размере казахстанца депортировали из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Polisia.kz.

В январе 2024 года по запросу Интерпола МВД фигурант был задержан в Дубае. Компетентные органы ОАЭ приняли решение о его выдаче", - проинформировали в полиции.



Отмечается, что в настоящее время задержанный помещен под стражу.

В период с 2020 по 2021 год он, злоупотребляя доверием, под предлогом содействия в трудоустройстве в государственные органы завладел денежными средствами граждан страны. После получения денег подозреваемый покинул территорию республики", - говорится в сообщении.


Ранее из России экстрадировали подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
 
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Теги:казахстанецдепортацияАОЭ
20.12.2024, 17:10 42701

Стрельба в одном из ЖК Алматы: возбуждено уголовное дело

Стрельба в одном из ЖК Алматы: возбуждено уголовное дело
Фото: pixabay.com
Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы полиция возбудила уголовное дело после стрельбы в одном из жилых комплексов в Наурызбайском районе, сообщает пресс-служба ДП мегаполиса.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления", - проинформировали в полиции.




Ранее информация о стрельбе в ЖК появилась в Сети. Сообщалось, что неизвестный ворвался в квартиру ЖК и выстрелил в двух человек. Один из них попал в реанимацию.
 
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Теги:стрельбаЖКАлматы
20.12.2024, 16:02 45376

В Казахстане находят только каждого второго объявленного в розыск за преступление

Ежегодно в РК объявляют в розыск более 2,5 тысячи человек
В Казахстане находят только каждого второго объявленного в розыск за преступление
Фото: pixabay.com
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане находят только каждого второго объявленного в розыск за преступление беглеца.

Результаты работы правоохранительных органов по розыску беглых подозреваемых можно проанализировать по данным о численности пойманных. Их доля с 2018-го от года к году варьируется в пределах 50%-58%. Самый низкий показатель за последние несколько лет был отмечен как раз в текущем году. Из общей численности казахстанцев, находящихся в розыске за январь-ноябрь 2024-го, разыскали за этот период лишь около 1,8 тысячи человек, или 43,4%", - сообщает ranking.kz.


По данным аналитиков, ежегодно в РК объявляют в розыск более 2,5 тысячи человек, подозреваемых в совершении уголовных правонарушений.

С учетом тех, кто уже находился в розыске в предыдущие годы, численность таких беглецов за год превышает 5 тысяч человек. Мониторинг Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК показывает, что за последние несколько лет показатели значительно превышали этот уровень лишь в 2018-2019 годах. Тогда численность казахстанцев, находящихся в розыске, составляла более 6 тысяч человек", - отметили они.


Уточняется, что в январе-ноябре 2024 года в стране насчитывалось 4,1 тысячи разыскиваемых - на 19,8% меньше, чем за неполный прошлый год.

Основная причина сокращения их численности - уменьшение числа "новеньких" в списке беглецов. Почти треть сбежали не от тюрьмы, а от ответственности", - заявили аналитики.


Они также рассказали, за какие преступления в Казахстане объявляют в розыск.

В градации по степени тяжести правонарушений большая часть разыскиваемых получили такой статус за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Из 4,1 тысячи человек за январь-ноябрь этого года к таким относились 2,7 тысячи человек. Пятую часть беглецов искали за преступления средней тяжести, еще 13% - за правонарушения небольшой тяжести. К самым тяжким относятся уголовные преступления против личности. За неполный 2024 год в розыске находились 168 граждан, обвиняемых в убийстве", - добавили аналитики.


Напомним, в октябре стало известно, что казахстанские полицейские за два дня задержали 280 разыскиваемых преступников.
 
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Теги:розыскРКпреступление

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