В Казахстане действовало 46 сайтов по продаже наркотиков

Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - Служба реагирования на компьютерные инциденты "KZ-CERT" сообщила о выявлении 46 интернет-ресурсов, посредством которых по всей территории Республики Казахстан реализовывались наркотические продукты, передает Kazakhstan Today.

В ходе анализа казахстанского интернет-сегмента были выявлены 46 интернет-ресурсов, распространявших наркотические вещества на территории Республики Казахстан. Продажа осуществлялась как в крупных городах (Нур-Султан, Алматы, Актау, Петропавловск и так далее), так и близлежащих к ним регионах (Зайсан, Сарань, Лисаковск и так далее). К примеру, один из интернет-магазинов, реализующих косметические средства, также продавал наркотики", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также были выявлены закрытые группы в мессенджере Telegram, подключение к которым осуществляется только по генерированной ссылке.

Благодаря совместной работе "KZ-CERT" и компетентных органов, данные интернет-ресурсы на сегодняшний день недоступны, отмечается в сообщении.





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