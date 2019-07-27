В Казахстане действовало 46 сайтов по продаже наркотиков

В ходе анализа казахстанского интернет-сегмента были выявлены 46 интернет-ресурсов, распространявших наркотические вещества на территории Республики Казахстан. Продажа осуществлялась как в крупных городах (Нур-Султан, Алматы, Актау, Петропавловск и так далее), так и близлежащих к ним регионах (Зайсан, Сарань, Лисаковск и так далее). К примеру, один из интернет-магазинов, реализующих косметические средства, также продавал наркотики", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Также были выявлены закрытые группы в мессенджере Telegram, подключение к которым осуществляется только по генерированной ссылке.
Благодаря совместной работе "KZ-CERT" и компетентных органов, данные интернет-ресурсы на сегодняшний день недоступны, отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что с начала года в Алматы заблокировано около 130 сайтов по продаже наркотиков. Кроме того, в РК заблокировали доступ к шести иностранным сайтам по продаже наркотиков.
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