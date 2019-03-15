Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT дала рекомендации, как защитить себя от хакеров

Астана. 5 ноября. Kazakhstan Today - Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT дала рекомендации, как защитить себя от взлома учетных записей и похищения персональных данных, передает Kazakhstan Today.





Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT информирует, что только в I полугодии 2018 года, по данным ЕШДИ (Единый шлюз доступа к интернету) было зафиксировано около 900 млн событий в сфере информационной безопасности. Ежедневно регистрируется большое количество инцидентов взлома учетных записей и похищения персональных данных.





Как правило, наиболее уязвимые учетные записи имеют короткие пароли с простыми комбинациями букв или цифр. Для того чтобы защитить свой аккаунт KZ-CERT рекомендует устанавливать сложные пароли. Они должны быть максимально длинными, содержащими сложную комбинацию из разных случайных символов, цифр, прописных и строчных букв. Технология, которая позволяет перебрать все возможные комбинации паролей и взломать аккаунт, носит название брутфорс. Специальные программы имеют возможность перебирать около 350 млрд вариантов в минуту.





Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT рекомендует не устанавливать пароли, которые состоят из личных данных, таких как дата рождения, имя, номер телефона и так далее. Использовать надежный пароль для каждого аккаунта отдельно. Если вы применяете один пароль на всех учетных записях, то злоумышленники без усилий могут их взломать. Поэтому важно, чтобы вы использовали один пароль для входа в одну учетную запись.





Подведем итог: необходимо устанавливать достаточно длинные и сложные пароли со сложной комбинацией и использовать один уникальный пароль на одну учетную запись. Только таким образом вы сумеете максимально эффективно защитить свои аккаунты от взлома хакеров. Если вы стали жертвой мошенников, обратитесь в казахстанскую службу реагирования на компьютерные инциденты и получите консультацию, позвонив на бесплатный единый короткий номер 1400", - сообщили в KZ-CERT.KZ.





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