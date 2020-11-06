Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане ликвидированы семь крупных нарколабораторий по производству синтетических наркотиков, сообщил на брифинге глава МВД Ерлан Тургумбаев, передает Kazakhstan Today.

. Сейчас усилия полиции направлены на пресечение организованных наркогрупп и ликвидацию каналов поставки наркотиков, сообщает Polisia.kz

Так, за девять месяцев текущего года выявлено 1750 преступлений, из них 1082 факта сбыта. Изъято 22 тонны наркотиков, в том числе 83 килограмма "синтетики". Удалено 3,5 тысяч граффити-надписей с электронными адресами наркосайтов. Заблокированы 840 сайтов, где рекламировали и продавали наркотики.

Ликвидированы семь крупных нарколабораторий по производству синтетических наркотиков, где было изъято более 40 килограммов наркотиков и 140 литров прекурсоров. Также министерством реализован ряд законодательных мер. Утверждение перечня наркотиков постановлением правительства позволило повысить оперативность реагирования появляющихся на рынке новых видов", - отметил министр внутренних дел.

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