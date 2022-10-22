В Казахстане пресекли деятельность финпирамид, ущерб превысил 1 млрд тенге

Фото: Depositphotos
Шымкент. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом экономических расследований города Шымкента пресечены незаконные действия финансовых пирамид "Свой Дом", "Табыс", "Онлайн Табыс" и GAP.
Следствие показало, что организаторы пирамид развернули преступную деятельность по всей стране и входили в доверие сотен граждан. Фигуранты дела рекламировали выгодные условия по вложению денег в различные инвестиционные программы с дивидендами до 40% в течение 7 суток и по беспроцентной покупке жилья либо автомашины при первоначальном минимальном взносе от стоимости имущества", - сообщили в прокуратуре Шымкента.
Отмечается, что причиненный ущерб составил более 1 млрд тенге.
Прокуратурой Шымкента трое обвиняемых преданы суду, им по закону грозят длительные сроки лишения свободы.
Прокуратура города предупреждает граждан о том, что не стоит доверять свои сбережения сомнительным и не проверенным на рынке организациям, предлагающим сверхдоходы.