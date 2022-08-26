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НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - В Казахстане резко увеличилось число нарколабораторий. Только в этом году полиция прикрыла 23 преступных предприятия. Что почти в 2 раза больше, чем в предыдущие годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Наркодельцы открывают "производство" в разных городах, а торговые сети разворачивают в интернете. Также появляются новые виды наркотиков, так называемые аптечные наркотики, сообщает телеканал " Астана ".

Галлюциногены доступны даже детям, делится наблюдениями карагандинский психолог Татьяна Савицкая. Многие медицинские и кулинарные препараты наркодельцы изловчились использовать под производство психотропных веществ. Работают в этих преступных продажах порой целыми домами и подъездами.

Это исполнители, закладчики, трафаретчики. В любом случае там, где множится безработица, там и множится такая возможность зарабатывать. Рядом у нас колледж. Постойте утром, вы увидите. Они передают друг другу вайпы, они заряжены чем-то. Сегодня потребность в измененном состоянии - она молодеет. А что употребляет молодой человек, уже неважно", - говорит психолог, президент ОФ "Озарение" Татьяна Савицкая.

Только по официальной статистике, в Казахстане на учете состоят более 18 тысяч зависимых людей, в том числе дети 12-13 лет, отмечают в Министерстве внутренних дел Казахстана. Полицейские рассказывают, что постоянно закрывают каналы продаж, но появляются новые.





Доступ к интернету позволяет школьникам и студентам быстро посмотреть на сайтах объявления. С начала года заблокировали 1600 сайтов. Но они как грибы после дождя. Доменные зоны, что и составляет проблему, вне пределов Казахстана", - сказал начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.

Сообщается, что большую эффективность дают международные спецоперации. К примеру, недавно обезврежена крупная группировка, которая работала в семи регионах Казахстана и России. Изготавливали синтетические наркотики в подпольных лабораториях. Полицией уничтожено более одного миллиона доз зелья стоимостью 10 миллионов долларов США.

Производство начали налаживать внутри Казахстана в домашних условиях. Химреагенты привозят извне, они не запрещены. И на месте по инструкции собирают и изготавливают", - проинформировал Бахытжан Амирханов.

Чтобы при множестве наркособлазнов ребенок мог им противостоять, психологи советует родителям быть ближе к детям, внимательнее относиться к их состоянию. Тем временем в МВД готовят проверки казахстанских аптек. За продажу психотропных препаратов без рецептов предусмотрена уголовная ответственность.