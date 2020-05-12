В Казахстане за время ЧП количество фишинговых атак выросло в 2,5 раза

Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - Служба KZ-CERT сообщила о значительном росте фишинговых атак, зафиксированных в период действия режима ЧП в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Со дня объявления ЧП в Казахстане Службой KZ-CERT зарегистрировано более 3 тыс. инцидентов информационной безопасности. Из них 412 инцидентов составил фишинг, тогда как за аналогичный период в 2019 году их число составляло всего 160. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Основное количество кибератак приходится на банковский сектор, электронную коммерцию и игровые интернет-ресурсы", - сообщила Служба.

В KZ-CERT отметили, что в банковском секторе в основном атаки проводились с использованием эмуляции интернет-ресурсов.

Под предлогом онлайн-опроса и необходимой авторизации пользователя побуждают ввести данные "Личного кабинета" интернет-банкинга или вовсе оставить реквизиты кредитной карты", - пояснили в Службе.

Также активно создавались онлайн-сервисы на фишинговых сайтах, копирующих известные бренды для онлайн-покупок и розыгрышей, чтобы получить доступ к данным пользователей или их средствам. Самая популярная мошенническая схема - это сайты-опросники, где предлагают пройти несложный опрос и получить денежное вознаграждение. Перед получением вознаграждения пользователя просят оплатить небольшую комиссию, например, за конвертацию или перевод валюты.

Кроме того, злоумышленники создавали интернет-ресурсы, предлагающие "социальный заработок дома".

Создаются фейковые аккаунты на разных платформах социальных сетей, где в процессе якобы заработка система автоматически будет ставить лайки и делать репосты новостей по созданным заданиям от мошенников. Пользователю предлагают осуществить простейшие условия, согласно инструкции. После выполнения всех требований мошенников поступает предложение вывести на счет заработанные средства. Для открытия счета просят оплатить комиссию и ввести банковские реквизиты на фишинговом интернет-ресурсе. Мошенническая схема позволяет злоумышленникам завладеть данными банковской карты пользователя, о чем последний и не догадывается", - предупредили в KZ-CERT.

Cлужба KZ-CERT рекомендует придерживаться основных правил кибергигиены и быть внимательным при вводе своих персональных данных.

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