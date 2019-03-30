Уральск. 29 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане закрыли шесть интернет-казино, передает Kazakhstan Today.

Прокуратура Уральска в судебном порядке добилась прекращения работы шести интернет-казино: 777-azino.ru, 777faraon.org, casinoroom.com, elfarts.com, va-bank7.com и vulkanroyal.net, сообщили в пресс-службе прокуратуры Западно-Казахстанской области.

По информации ведомства, на этих сайтах в онлайн-режиме проводились азартные игры, несмотря на законодательный запрет деятельности электронных и интернет-казино на территории Казахстана.

В частности, на сайте vulkanroyal.net можно было свободно сыграть в свыше 30 игр (рулетка, покер, автоматы, слоты и так далее), а сделать ставки в них и получить выигрыш через платежные сервисы Qiwi, Webmoney, Visa, Mastercard, Maestro, ATF24 и Касса24. В этой связи прокуратурой Уральска в суд подано исковое заявление о признании сайта vulkanroyal.net незаконным, которое 12 февраля текущего года удовлетворено. 26 марта Министерство информации и общественного развития заблокировало указанный сайт.

Аналогичным способом закрыты все остальные онлайн-заведения, отметили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе также отметили, что в прошлом году совместными усилиями прокуратуры области и органов государственных доходов в городах Уральске и Аксае пресечена незаконная деятельность 9 игорных заведений. В результате пять лиц привлечены к уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса (Организация незаконного игорного бизнеса), в доход государства конфисковано 44 единицы компьютерной техники и свыше 800 тыс. тенге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства