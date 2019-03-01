В Кентау подозреваемый в мошенничестве выманивал деньги под предлогом трудоустройства в России

Туркестан. 28 февраля. Kazakhstan Today - Предприимчивый житель Кентау собирал деньги якобы для трудоустройства "клиентов" в Российской Федерации, передает Kazakhstan Today.

С начала года в отдел полиции Кентау с заявлением обратились десятки горожан. Они сообщили, что неизвестный мужчина обманным путем, обещая им помощь в трудоустройстве в Российской Федерации, завладел деньгами в сумме от 50 до 100 тыс. тенге и исчез. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК (Мошенничество), проинформировали в пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области.

Для раскрытия этих преступлений полицейские Кентау провели ряд следственно-оперативных мероприятий. Выйти на след афериста им помог фоторобот предполагаемого преступника, составленный со слов потерпевших.

В результате был задержан местный житель, который признался в содеянном. Следствием установлена его причастность к 15 фактам мошенничества на общую сумму около 1,5 млн тенге.

В настоящее время собранные материалы досудебного расследования по фактам мошенничества с обвинительным актом направлены в суд, отметили в ведомстве.

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