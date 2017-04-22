В Кыргызстане задержан боевик, планировавший теракт на территории СНГ

Бишкек. 21 апреля. Kazakhstan Today - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана в рамках мер по пресечению каналов проникновения боевиков международных террористических организаций (МТО) на территорию республики 20 апреля задержал боевика С.Т., 1994 года рождения, уроженца Ошской области.

Установлено, что задержанный был завербован в 2013 году и переправлен в Сирию, где присоединился к бандформированиям МТО и участвовал в боевых действиях в Сирии. Также установлено, что задержанный принимал личное участие в проводимых боевиками массовых казнях пленных, передает Kazakhstan Today.

В феврале 2016 года после дополнительной подготовки С.Т. получил задание совершить теракт на территории СНГ в период празднования Дня Победы.

В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ, возбуждено уголовное дело, информирует " Вечерний Бишкек ".

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