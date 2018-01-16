В Кокшетау администратор торгового дома инсценировал разбойное нападение

Кокшетау. 16 января. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские изобличили администратора торгового дома "СтройМарт" в инсценировке разбойного нападения, передает Kazakhstan Today.

"Телефонное сообщение о разбойном нападении на магазин поступило в полицию Кокшетау 15 января около 21.30. По словам 25-летнего потерпевшего, работающего в данном магазине администратором, двое неизвестных мужчин в масках ворвались в помещение, нанесли ему ножевое ранение в ногу и, завладев денежными средствами, скрылись в неизвестном направлении. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции провели осмотр, просмотрели и изучили записи камер внешнего видеонаблюдения, опросили потерпевшего. На поиски подозреваемых был ориентирован личный состав городского Управления внутренних дел. По факту разбойного нападения полицейскими было начато досудебное производство", - рассказали в пресс-службе областного ДВД.

Однако после полного изучения всех обстоятельств, показаний потерпевшего и первоначального сбора материалов, оперативники установили, что сообщение о разбойном нападении было ложным, а администратор сам является организатором данного преступления.

Как оказалось, днем ранее мужчина растратил денежные средства в сумме 1 954 000 тенге, хранившиеся в сейфе магазина, проиграв их в одной из букмекерских контор Кокшетау. Там же он познакомился с двумя молодыми людьми, которым предложил инсценировать ограбление магазина, при этом они должны были нанести ему ножевое ранение. После того, как преступление было совершено, мужчина сам сообщил в полицию о нападении.

"В настоящее время решается вопрос о переквалификации уголовного дела со статьи УК РК "Разбой" на статьи "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" и "Заведомо ложный донос". Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время полицейские проводят мероприятия по задержанию остальных соучастников преступления", - уточнили в ДВД.

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