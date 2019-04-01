Кокшетау. 5 декабря. Kazakhstan Today - В Кокшетау грабитель с ножом напал на пенсионерку в машине, передает Kazakhstan Today.





4 декабря, около 13.55, в полицию Кокшетау поступило телефонное сообщение от 71-летней местной жительницы о том, что неизвестный молодой человек напал на нее, когда она находилась в салоне автомашины, и, угрожая ножом, похитил денежные средства в сумме 54 000 тенге", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.





Полицейские, узнав приметы нападавшего, предприняли оперативные меры для задержания злоумышленника. Сотрудники ЦОУ изучили записи видеокамер, установленных в районе совершения преступления, на одной из которых заметили мужчину, подпадавшего под описание нарушителя. Ориентировка была сразу же передана всем ближайшим нарядам полиции.





Уже в течение нескольких минут, 36-летний подозреваемый был задержан сотрудниками батальона дорожно-патрульной полиции и доставлен в управление полиции. При осмотре в кармане куртки полицейские обнаружили и изъяли похищенные деньги и нож. При проведении дальнейших следственных действий, нападавшего опознала потерпевшая", - отметили в пресс-службе.





В настоящее время по факту разбойного нападения проводится досудебное расследование. Установлено, что подозреваемый ранее судим за совершение имущественных преступлений.





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