В Кокшетау пьяный хулиган избил на улице незнакомую девушку

Кокшетау. 17 января. Kazakhstan Today - В Кокшетау пьяный хулиган избил на улице незнакомую 22-летнюю девушку, сообщили в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

По информации пресс-службы, в 5 часов утра 16 января, во время автопатрулирования, экипаж "Аскер-5" заметил девушку, которая бежала к ним навстречу и звала на помощь. Она сообщила, что около киоска "Донер Кебаб" по улице Пушкина неизвестный ранее ей мужчина нанес телесные повреждения. Также она указала, в каком направлении скрылся злоумышленник, передает Kazakhstan Today.

Незамедлительно полицейские сообщили на пульт 102 о совершенном преступлении, после чего дежурным Центра оперативного управления с помощью камеры видеонаблюдения. удалось установить местонахождение подозреваемого. К нему были направлены сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции МПС Ербол Бахитов и Самат Темиржанов, которые и задержали 34-летнего хулигана. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в алкогольном опьянении, отметили в пресс-службе.

В настоящее время ведется расследование уголовного дела по части 1 статьи 293 (Хулиганство). Задержанный дал признательные показания. В его отношении принята мере пресечения "обязательство о явке", заключили в пресс-службе.

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