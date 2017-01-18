Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
18 января 2017
  • 08
  • :
  • 36
Все области
-12º Туман
днем 0º    ночью -4º
17:00
.
Aнонс

В Кокшетау пьяный хулиган избил на улице незнакомую девушку17.01.2017
Криминал  16:44

Кокшетау. 17 января. Kazakhstan Today - В Кокшетау пьяный хулиган избил на улице незнакомую 22-летнюю девушку, сообщили в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

По информации пресс-службы, в 5 часов утра 16 января, во время автопатрулирования, экипаж "Аскер-5" заметил девушку, которая бежала к ним навстречу и звала на помощь. Она сообщила, что около киоска "Донер Кебаб" по улице Пушкина неизвестный ранее ей мужчина нанес телесные повреждения. Также она указала, в каком направлении скрылся злоумышленник, передает Kazakhstan Today.

Незамедлительно полицейские сообщили на пульт 102 о совершенном преступлении, после чего дежурным Центра оперативного управления с помощью камеры видеонаблюдения. удалось установить местонахождение подозреваемого. К нему были направлены сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции МПС Ербол Бахитов и Самат Темиржанов, которые и задержали 34-летнего хулигана. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в алкогольном опьянении, отметили в пресс-службе.

В настоящее время ведется расследование уголовного дела по части 1 статьи 293 (Хулиганство). Задержанный дал признательные показания. В его отношении принята мере пресечения "обязательство о явке", заключили в пресс-службе.
Просмотров: 8252
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   криминал
17.01.2017   18:01
Казахстанку 8 месяцев держали в рабстве в московском магазине
17.01.2017   16:44
В Кокшетау пьяный хулиган избил на улице незнакомую девушку
17.01.2017   16:23
В подвале дома в Петропавловске обнаружены останки убитого почти пять лет назад горожанина
17.01.2017   15:39
В Шымкенте ограбили Свято-Никольский кафедральный собор
17.01.2017   14:38
Счетчики воды стоимостью 2 млн тенге украли два безработных в Шымкенте
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика