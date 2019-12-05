Кокшетау. 4 декабря. Kazakhstan Today - В Кокшетау у посетителя кафе украли 6,7 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 1 декабря в управление полиции Кокшетау поступило заявление от 40-летнего жителя города о том, что в ночном развлекательном заведении у него украли 6 млн 700 тыс. тенге.

Прибывшие оперативно на место происшествия стражи порядка выяснили, что потерпевший в этот день совершил продажу земельного участка и вырученные деньги непредусмотрительно принес с собой в кафе", - отметили в ДП.

Полиция возбудила досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 188 УК РК (Кража). В ходе проведения комплекса мероприятий были установлены и задержаны 25-летняя и 35-летняя жительницы Кокшетау, одна из которых ранее судима по статье 188 УК РК.

В настоящее время вещественные доказательства изъяты и приобщены к делу. В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - уточнили в пресс-службе.

В полиции отметили, что за кражу, совершенную в крупном размере, неоднократно, виновному грозит ограничение свободы на срок от двух до семи лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, полицейские Акмолинской области раскрыли кражу ювелирных изделий и денежных средств на миллион тенге, совершенную в одном из домов пристоличного села Караоткель 27 ноября.

В течение двух дней полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, проверили лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, а также ломбарды и другие места возможного сбыта похищенного. В результате оперативниками была установлена подозреваемая: 29-летняя девушка, работающая в доме потерпевшего. В ходе расследования также установлено, что похищенные ювелирные украшения девушка сдала в ломбард", - сообщили в пресс-службе полиции.

По факту кражи проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. Украшения возвращены законным владельцам.

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