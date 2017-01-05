В Кокшетау задержаны серийные автоворы

Кокшетау. 4 января. Kazakhstan Today - В Кокшетау 31 декабря задержаны серийные автоворы, сообщили в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

По информации пресс-службы, 27 декабря в дежурную часть УВД Кокшетау обратился с заявлением 33-летний местный житель. По словам мужчины, неизвестные ночью проникли в его автомашину марки "Мазда", при этом разбив стекло с пассажирской стороны, и похитили автомагнитолу "Пионер". Спустя три дня, похищенное имущество было найдено и возвращено владельцу, передает Kazakhstan Today.

В полиции отметили, что в ходе расследования версия о том, что преступление могли совершить лица, ранее уже привлекаемые к ответственности за аналогичные правонарушения, стала для опытных оперативников основной.

31 декабря, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УВД Кокшетау были задержаны двое подозреваемых, молодые люди в возрасте 21 и 19 лет, ранее судимые за кражи и угоны автотранспорта. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статье 188 УК РК (Кража), имеются признательные показания, изъяты вещественные доказательства, проинформировали в пресс-службе.

"В ходе расследования уголовного дела полицейскими была установлена причастность задержанных еще более чем к 10 аналогичным преступлениям. Как оказалось, нарушители разбивали стекла автомашин, припаркованных во дворах многоэтажных домов или на стоянках магазинов и торговых центров, и похищали оставленные в салонах авто вещи, автомагнитолы и флеш-карты", - пояснили в полиции.

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