Костанай. 8 июня. Kazakhstan Today - В Костанае из колонии-поселения сбежал осужденный, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДУИС по Костанайской области, 4 июня 2020 года осужденный Сариманов Нурсултан Сагдатович, 1994 года рождения, совершил уклонение от отбывания наказания. Нурсултан Сариманов отбывает уголовное наказание за кражу чужого имущества в учреждении минимальной безопасности (колония-поселение), сообщает портал " Алау ".

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Южного отдела полиции УВД города Костаная, следственным отделом начато досудебное расследование по статье 427 УК РК. Сотрудниками органов внутренних дел проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению его места нахождения.

В случае наличия какой-либо информации о местонахождении Сариманова полицейские просят обращаться по номерам: 8-7142- 21-01-06, 8-701-190-72-38, 8-708-257-67-15 или 102.

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